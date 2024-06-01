TÜDKİYEB'in olağan mali genel kurulu yapıldı

Genel kurulun açılışında konuşan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, koyun ve keçi yetiştiricilerinin desteklenmesinin önemine işaret etti. Çelik, 2024-2028 döneminde uygulanacak hayvancılık yol haritasında genç ve kadın çiftçilerle aile işletmelerine verilen desteklerin artırılmasının, kayıtlı ve aşılı kuzu ve oğlaklar için destek verilerek aşı ve aşılamalardan ücret alınmamasının hayvancılığa olumlu yansımasını umut ettiklerini söyledi.

Sektörün en önemli sorunu çoban istihdamı

Çoban istihdamının sektörün en önemli problemi olduğunu dile getiren Çelik, bu sorun çözülmeden küçükbaş hayvancılıkta ilerlemenin mümkün olmayacağını ifade etti. Çoban istihdam desteğinin günün şartlarına uygun olacak şekilde güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, bütün işletmelerin söz konusu destekten faydalanmalarının önemli olduğunu belirtti.

Toplantıda, konuşmacıların sözlerini tamamlamasının ardından Birliğin faaliyet ve denetim raporları, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin bilanço gelir-gider tablolarının özetleri okundu, faaliyet ve denetim raporları ile bütçe oy birliğiyle ibra edildi.