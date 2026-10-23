TÜİK açıkladı: Tahıl ve meyve üretiminde büyük artış bekleniyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2026 yılı ikinci bitkisel üretim tahminlerini yayımladı.

Verilere göre, 2026 yılında bitkisel üretimin birçok ürün grubunda geçen yıla kıyasla artması bekleniyor. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 17,3, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 60,8 oranında üretim artışı öngörülürken sebzelerde yüzde 0,8'lik azalış tahmin edildi.

Bu kapsamda üretim miktarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 78,6 milyon ton, sebzelerde 33 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31,5 milyon ton olması bekleniyor.

Tahıl üretiminde yüzde 30,9 artış bekleniyor

Tahıl üretiminin 2026 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30,9 artarak yaklaşık 44,8 milyon tona ulaşacağı tahmin edildi.

Türkiye'nin temel tarım ürünlerinden buğdayda üretimin yüzde 37,9 artışla 24,8 milyon tona, arpada ise yüzde 66,7 yükselişle 10 milyon tona çıkması öngörüldü.

Çavdar üretiminin yüzde 21,5 artarak 247 bin tona, yulaf üretiminin yüzde 3,9 yükselerek 298,7 bin tona ulaşması beklenirken mısır üretiminde yüzde 4,7'lik düşüş tahmin edildi. Mısır üretiminin 8,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği hesaplandı.

Ayçiçeği ve şeker pancarında artış, patateste düşüş

Kuru baklagillerde nohut üretiminin 525 bin ton, kuru fasulye üretiminin 204,3 bin ton, kırmızı mercimek üretiminin ise 368,6 bin ton olması bekleniyor.

Patates üretiminin geçen yıla göre yüzde 3,1 azalarak 6,2 milyon tona gerileyeceği tahmin edildi.

Yağlı tohumlarda ise farklı bir görünüm öne çıktı. Soya üretiminin yüzde 14,3 azalarak 127,6 bin tona düşmesi, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 21,8 artışla 2,4 milyon tona ulaşması öngörüldü.

Şeker pancarı üretiminin de yüzde 5,8 artarak 22 milyon tona yükselmesi bekleniyor.

Sebze üretiminde düşüş: Kuru soğanda yüzde 30,8 azalış

TÜİK verilerine göre, 2026 yılında toplam sebze üretiminin yüzde 0,8 azalarak yaklaşık 33 milyon ton olması bekleniyor.

Sebze grubunda en dikkat çekici düşüşün kuru soğanda yaşanacağı tahmin edildi. Kuru soğan üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 30,8 azalması öngörüldü.

Üretimde sakız kabakta yüzde 5,2, kıvırcık marulda yüzde 13, taze soğanda ise yüzde 12,6 düşüş bekleniyor.

Buna karşılık hıyar üretiminin yüzde 10,2, havuç üretiminin yüzde 7,5, beyaz lahana üretiminin yüzde 9,1 ve karnabahar üretiminin yüzde 13,7 artacağı tahmin edildi.

Meyve üretiminde dikkat çeken yükseliş: Kirazda yüzde 289,7 artış

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretimin 2026 yılında yüzde 60,8 artarak 31,5 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Meyve grubunda en yüksek artış tahmini kirazda kaydedildi. Kiraz üretiminin geçen yıla göre yüzde 289,7 artacağı öngörüldü.

Nektarin üretiminde yüzde 114,9, şeftalide yüzde 109,2, elmada yüzde 97,4 ve üzümde yüzde 60,5 oranında artış tahmin edildi.

Turunçgillerde ve sert kabuklu meyvelerde üretim artacak

Turunçgil üretiminde de önemli artışlar bekleniyor. Portakal üretiminin yüzde 76,4, limon üretiminin yüzde 65 ve mandalina üretiminin yüzde 36 artacağı öngörüldü.

Sert kabuklu meyvelerde ise ceviz üretiminin yüzde 86,8, fındık üretiminin yüzde 62,6 ve Antep fıstığı üretiminin yüzde 42,6 yükselmesi bekleniyor.

Zeytin üretiminde yüzde 75,5 artış bekleniyor

Zeytin üretiminin 2026 yılında geçen yıla göre yüzde 75,5 artacağı tahmin edildi.

Muz üretiminde ise yüzde 2,4'lük azalış öngörüldü.