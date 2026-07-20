TÜİK: Tarımsal girdi fiyatları mayısta yıllık yüzde 36,65 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) 2026 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,44, yıl sonuna göre yüzde 18,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,20 arttı.

Ana harcama grupları incelendiğinde, mayısta tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 0,35, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 1,04 artış gösterdi.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 39,29, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 21,52 yükseldi.

Alt gruplar arasında yıllık en yüksek artış yüzde 63,56 ile gübre ve toprak geliştiriciler kaleminde gerçekleşirken, aylık bazda en dikkat çeken değişim enerji ve yağlayıcılar grubunda görüldü. Bu grupta fiyatlar mayısta yüzde 4,39 geriledi.