TÜME’den 40 bin gence tarımda teknoloji odaklı dönüşüm desteği

TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, tarım ve hayvancılığın geleceğinin yapay zeka ve otonom sistemlerle şekilleneceğini belirterek, bu dönüşümü hızlandırmak için gençlere odaklandıklarını söyledi.

Tarımın insanlık tarihindeki teknolojik gelişmelerin çıkış noktası olduğuna dikkat çeken Karagöz, savunma sanayisinde geliştirilen teknolojilerin bugün tarım alanına taşındığını ifade etti. TEKNOFEST’te tarım teknolojileri alanının açılmasının da bu vizyonun bir yansıması olduğunu vurguladı.

Hayvancılıkla uğraşan nüfusun yaş ortalaması 60

Türkiye’nin tarımsal üretimde önemli bir ivme yakaladığını ancak fiyat istikrarı, iklim krizi ve su yönetimi gibi sorunların teknoloji olmadan çözülemeyeceğini belirten Karagöz, hayvancılıkla uğraşan nüfusun yaş ortalamasının 60’a yaklaşmasının ciddi bir risk olduğunu söyledi. Gençlerin tarıma yönelmesinin, modern ve teknoloji tabanlı üretim modelleriyle mümkün olacağını dile getirdi.

Daha az kaynakla daha fazla verim

Otonom çiftlikler ve yapay zeka destekli üretim modellerinin verimliliği katlayacağını kaydeden Karagöz, Türkiye’nin süt üretiminde teknoloji ve genetik altyapı sayesinde daha az hayvanla aynı üretimin yapılabileceğini ifade etti. Yerli ve milli olarak geliştirilen bu teknolojilerin artık ulaşılabilir olduğunu vurgulayan Karagöz, 40 bin gencin eğitilerek doğrudan üretime dahil edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Küresel ölçekte öncü Türkiye hedefi

TÜME’nin süt ve et üretiminden çevreci balık çiftliklerine, bitkisel üretimden tarımsal geri dönüşüme kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdiğini belirten Karagöz, bilim ve teknolojiyi üretimle buluşturarak tarımda küresel ölçekte öncü bir Türkiye’nin mümkün olduğunu ifade etti. Gençlere verilen desteğin tarımda büyük bir dönüşüm yaratacağına inandıklarını sözlerine ekledi.