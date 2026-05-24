Türk çileğine küresel talep arttı: İhracat yüzde 56 yükseldi

Taze ve dondurulmuş olarak yaklaşık 40 ülkeye ihraç edilen Türk çileği, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracat gelirlerinde dikkat çekici artış kaydetti. Türkiye genelinde çilek ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 yükselerek 20 milyon 871 bin dolara ulaştı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, Ege Bölgesi’nin aynı dönemde yüzde 50 artışla 4 milyon 676 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Balık, 2026’nın ilk dört ayında 6 bin 608 ton taze çilek ihraç edildiğini belirtirken, miktar bazında yüzde 32 düşüş yaşandığını ifade etti. Bu gerilemede ürün arzındaki düşüş, iç piyasadaki yüksek fiyatlar ve üretim koşullarının etkili olduğunu kaydetti.

“Buna rağmen ihracat gelirlerindeki yükseliş, Türk çileğinin uluslararası pazardaki güçlü konumunu gösteriyor” diyen Balık, taze çilek ihracatında 50 milyon dolar hedeflediklerini söyledi.

Rusya ilk sırada yer aldı

Türkiye’nin taze çilek ihracatının yüzde 69’u Rusya’ya yapılırken, Gürcistan, Irak ve Malezya öne çıkan diğer pazarlar arasında yer aldı.

Dondurulmuş çilek ihracatı da güçlü büyümesini sürdürdü. Türkiye’nin dondurulmuş çilek ihracatı yılın ilk dört ayında yüzde 44 artarak 59 milyon dolara yükseldi. Kanada, yüzde 100 artışla 16 milyon dolarlık hacimle ilk sırada yer aldı. Almanya, ABD ve İtalya da başlıca ihracat pazarları arasında sıralandı.

Ege Bölgesi’nden gerçekleştirilen dondurulmuş çilek ihracatı ise 5 milyon dolar oldu.

Türkiye dünya üretiminde ilk 5’te

Türkiye’de çilek üretimi 2024 yılında 606 bin ton, 2025 yılında ise 595 bin ton olarak gerçekleşti. Türkiye, dünya çilek üretiminde Çin, ABD, Mısır ve Meksika’nın ardından beşinci sırada bulunuyor.

İhracatta ise Türkiye değer bazında 20’nci, miktar bazında ise 12’nci sırada yer alıyor. Ege Bölgesi, Türkiye’nin toplam çilek üretiminin yüzde 27’sini karşılıyor. Özellikle Aydın, örtü altı çilek üretiminde Mersin ve Antalya’nın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Pestisit denetimleri sürüyor

İhracatta sürdürülebilir büyümenin üretim kalitesine bağlı olduğunu vurgulayan Cengiz Balık, pestisit kullanımını izlemek amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.