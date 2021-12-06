Türk fındığı, Almanya'da görücüye çıktı

Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 salgını nedeniyle uzun zamandır gerçekleştirilemeyen fiziksel etkinliklerin yavaş yavaş eski temposuna dönmesiyle Türk fındık ihracatçıları da tekrardan fuarlardaki yerini almaya başladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 30 Kasım-2 Aralık 2021 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen Food Ingredients (FI) Europe 2021 Fuarı’nda Türk fındığına ilişkin tanıtım yaptı.

Eşzamanlı olarak çevrim içi ortamda da gerçekleştirilen fuarda 135 ülkeden 800'ü aşkın firmanın katılımcı olarak yer alırken, fuarı gerek çevrim içi gerekse fiziksel 17 bin civarında gıda profesyonelin ziyaret etti.

Konuya ilişkin Karadeniz İhracatçı Birlikleri’nden yapılan açıklamaya göre, KFMİB’in standında, Türk fındığı ve fındık sektörüne ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra ihracatçıların iletişim bilgilerinin yer aldığı broşürler dağıtıldı. Ayrıca fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ikram edildi.

Standı ziyaret eden profesyonel firma temsilcilerine ürün portföylerine göre kullanabilecekleri fındık formlarından numuneler verilirken, ikili görüşmeler yoluyla fındık talepleri ve iletişim bilgileri alınarak fındık hakkındaki çeşitli soruları da cevaplandırıldı.