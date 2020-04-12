Türk zeytinyağı Nova Vera, dünyanın en iyileri listesine girdi

12 Nisan 2020

Halim ASLAN

BALIKESİR - Ayvalık ve Manisa'daki bahçelerinden elde ettiği zeytinlerle, erken hasat ve sadece soğuk sıkım tekniği ile üretim yapan Nova Vera Zeytinyağı, Los Angeles zeytinyağı yarışmasında aldığı altın madalyanın ardından, Dünyanın En İyi 100 Zeytinyağını belirlemek üzere İspanya'da gerçekleştirilen yarışmada ‘EVOOLEUM 100' listesinde 93 puanla 14. sırada yer aldı. Sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanan yarışmada en yüksek puanı 96 puanla İtalyan üreticiler alırken, ilk kez bir Türk zeytinyağı markası EVOOLEUM listesinde ilk 20'de yer alma başarısını gösterdi. 2017 yılında Ayvalık'ta kurulan Nova Vera, 2018 yılından bu yana katıldığı uluslara arası yarışmalarda 65'ten fazla ödülü Türkiye'ye kazandırmış oldu.

Nova Vera'nın kurucusu Bahar Alan, "Ayvalık'taki fabrikamızda sadece kendi bakımını yaptığımız bahçelerden ya da dağlardan toplanan, hiç pestisit içermeyen zeytinlerden, erken hasat ve soğuk sıkım tekniklerini kullanarak üretim yapıyoruz. Bahçelerimizde 4 yıllık organik geçiş sürecini tamamladık. Zeytinin sahip olduğu faydalı bileşenleri zeytin yağına aktarmak, besin değerini korurken lezzetini açığa çıkarmak ancak onu doğru işleyebildiğimizde mümkün oluyor. Türkiye zeytin çeşitliliği açısından şanslı bir mirası devralmış bir ülke. Bu mirası koruyarak bu çeşitliliğe sahip çıkmamız ve yerel zeytin çeşitlerimizi korumamız gerekiyor. Biz de bu amaçla farklı bölgelerimize özel, az bulunan zeytin çeşitlerimizi, en iyi şekilde işleyerek hem Türk tüketicisine sunmak ve hem de yurt dışında tanıtmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Türk zeytin yağının geleceği parlak

Belli hastalıklara dayanıklı, bölgeye yıllar içinde uyum sağlayarak farklı doğal koruyuculara ve tabii farklı tat ve aromalara sahip meyveler üretebilen bu zeytin çeşitlerini korumanın ve hak ettikleri ilgiyi göstermenin, uzun vadede tarımın ötesinde, ilaç sektöründen turizme kadar pek çok alanda ekonomik fayda yaratabileceğine inandıklarını dile getiren Alan, "Biz sadece, sağlık bileşenleri en yüksek ve en kaliteli zeytin yağını üretmeye odaklandık. Yurtdışı yarışmalar, kalitemizin uluslararası alanda da tescil edilmesi anlamında bizim için büyük önem taşıyor. Türk zeytin yağını yurtdışında başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz ve Türk zeytinyağının geleceğinin parlak olduğuna yürekten inanıyoruz" dedi. Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatının son dönemde ivme kazandığına vurgu yapan Bahar Alan, sözlerini şöyle sürdürdü "Biz, Nova Vera olarak, Kuzey Amerika, Uzak Doğu ve Avrupa'ya ürünlerimizi ihraç ediyoruz, öte yandan da Körfez Ülkeleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ülke olarak yaptığımız zeytinyağı ihracatını sadece miktar olarak değil, aynı zamanda katma değer olarak da yükseltmeliyiz. Bu da ancak yurtdışı pazarlara; sürdürülebilir tarım uygulamaları ile yüksek kalitede markalı ürünler sunulması ile mümkün olabiliyor. Nova Vera olarak biz, bu prensiple çalışan ve ‘Ömrünüze Sağlık' sloganı ile tüketicilere sağlık bileşenleri yüksek ürünler sunmayı hedefleyen bir üreticiyiz" şeklinde konuştu.