Türkiye, 126 milyon dolarla narda ihracat rekoru kırdı

Ege İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre, Türkiye 2020 yılında 75 ülkeye nar ihraç etmeyi başardı. Türkiye’nin nar ihracatı 2020 yılında yüzde 29’luk artışla 97 milyon 489 bin dolardan, 126 milyon 54 bin dolara yükseldi.

Söz konusu rakam ile narda ihracat rekoru kıran Türkiye, bundan önceki yıllarda en çok nar ihracatını 111 milyon 668 bin dolar ile 2013 yılında gerçekleştirmişti. Nar ihracatı miktar bazında ise; yüzde 23 artışla 155 bin 714 ton’dan 192 bin 6 tona çıktı.

En çok nar Rusya'ya ihraç edildi

Nar ihracatında Rusya Federasyonu 44,5 milyon dolarlık tutarla geçen yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da zirvede yer aldı. Rusya’ya nar ihracatı yüzde 44’lük gelişim gösterirken Rusya'nın nar ihracatındaki payı yüzde 35’i aştı.

Almanya, 15,2 milyon dolarlık Türk narı tercih ederken en çok nar ihraç ettiğimiz ülkeler listesinde adını ikinci sıraya yazdırdı.

Türk yaş meyve sebze sektörünün geleneksel ihraç pazarlarından Irak’a da 2020 yılında 12,8 milyon dolarlık nar ihraç edildi. Bu ülkeleri 8,3 milyon dolarlık nar talebiyle Ukrayna, 6,5 milyon dolarlık nar ihracatıyla İngiltere takip etti. Portekiz, Brunei, Fildişi Sahili, Cibuti, Nijerya, Togo ve Moritanya Türkiye’nin 2020 yılında nar ihraç ettiği ülkeler arasına katıldı.

Nar ihracatı 10 yılda yüzde 125 arttı

Nar veriminin ve kalitesinin 2020 yılında çok iyi olduğu bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 126 milyon doları aşan tutarla nar ihracatında Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını kaydetti.

Türkiye’nin nar ihracatının 2010 yılında 59 milyon 335 bin dolar olduğuna değinen Uçak, “Nar üreticimiz son yıllarda çok bilinçlendi. Kaliteli ve sıfır kalıntılı üretim yapar hale geldi. Bu sayede nar ihracatımız her yıl artarak son 10 yılda yüzde 125’lik artışı yakaladık. Nar, insan vücudunda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Pandeminin yaşandığı 2020 yılında nara dünya genelinde talep artışı yaşandı. İhracat rekorunda pandeminin de itici rolü oldu. İklim değişikliği rekolteleri olumsuz etkilemediği takdirde 2021 yılında da nar ihracatında artış bekliyoruz.” şeklinde konuştu.