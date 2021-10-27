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Türkiye, 235 bin ton arpa ithal etti

Toprak Mahsulleri Ofisi, 235 bin tonluk yemlik arpa ithal etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Bloomberg
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 235 bin tonluk yemlik arpa ithalatı ihalesini tamamladı.

Teslimatın 1-20 Aralık tarihinde yapılması öngörülürken, teklifler ton başına 330 dolar ile 344,90 dolar arasında değişti.

11 Ekim'de de 310 bin tonluk arpa ithalatı ihalesi yapılmıştı.

Liman Ton (Bin) Teklif (dolar)
Derince 25 335
İskenderun 25 344,80
İskenderun 25 344,90
Mersin 25 342,90
İzmir 25 333,69
İzmir 25 339,90
Bandırma 25 334,80
Tekirdağ 25 330
Samsun 25 339,90
Trabzon 10 339,80


Gümrük vergisi sıfırlanmıştı

Eylül ayında hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergisi sıfırlanmıştı.

Karar buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, mercimek, nohut ithalatına yönelik olup 31 Aralık'a kadar geçerli olacaktı.

Öte yandan TMO, eylül ayında 5'inci arpa ithalatını gerçekleştirmiş ve tonunun ortalama 300 dolardan ithal edileceğini duyurmuştu.