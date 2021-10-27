Türkiye, 235 bin ton arpa ithal etti
Toprak Mahsulleri Ofisi, 235 bin tonluk yemlik arpa ithal etti.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 235 bin tonluk yemlik arpa ithalatı ihalesini tamamladı.
Teslimatın 1-20 Aralık tarihinde yapılması öngörülürken, teklifler ton başına 330 dolar ile 344,90 dolar arasında değişti.
11 Ekim'de de 310 bin tonluk arpa ithalatı ihalesi yapılmıştı.
|Liman
|Ton (Bin)
|Teklif (dolar)
|Derince
|25
|335
|İskenderun
|25
|344,80
|İskenderun
|25
|344,90
|Mersin
|25
|342,90
|İzmir
|25
|333,69
|İzmir
|25
|339,90
|Bandırma
|25
|334,80
|Tekirdağ
|25
|330
|Samsun
|25
|339,90
|Trabzon
|10
|339,80
Gümrük vergisi sıfırlanmıştı
Eylül ayında hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergisi sıfırlanmıştı.
Karar buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, mercimek, nohut ithalatına yönelik olup 31 Aralık'a kadar geçerli olacaktı.
Öte yandan TMO, eylül ayında 5'inci arpa ithalatını gerçekleştirmiş ve tonunun ortalama 300 dolardan ithal edileceğini duyurmuştu.