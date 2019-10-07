Türkiye, 315 firmayla Anuga Fuarı’nda

07 Ekim 2019

Ali Ekber YILDIRIM

Almanya’nın Köln kentine düzenlenen ve dünyanın en büyük gıda fuarı olarak bilinen 100. Anuga Fuarı’na, Türkiye, 106 ülke arasında ev sahibi Almanya dışında İtalya, Çin ve İspanya’nın ardından 4’üncü büyük katılımcı oldu.

“Milli Katılım Organizasyonu”nu İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yaptığı Anuga Fuarı’na İtalya 925, ev sahibi Almanya 738, Çin 541, İspanya 538 firma ile katılırken Türkiye’den 315 firma katıldı.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, iki yılda bir düzenlenen Anuga Fuarı’nın, kişiselleştirilmiş diyetten süper gıdalara kadar trendlerin ortaya konulduğu önemli bir bağlantı noktası olduğunu söyledi.

2017’deki Anuga’ya Türkiye’den 247 firma katılırken, bu yıl milli katılım altındaki firma sayısının 257’ye yükseldiğini belirten Avdagiç, “Türkiye, Anuga 2019’da Türk fuarcılık tarihinin en büyük katılımlarından birini gerçekleştiriyor. 315 firma ile Anuga’da adeta ‘partner ülke’ gibiyiz. Üstelik bunu katılımcıların tüm lojistik ve stant hizmetlerini bizzat üstlenerek yaptık. Katılım ücretlerinde dolar paritesi sebebiyle sübvansiyon yaparak gerçekleştirdik. Kendisini Türkiye’nin kalkınmasına adayan bir kurum olarak yaptıklarımız, ‘Odalar ne yapıyor?’ diye soranlara yorumsuz cevabımızdır” diye konuştu.

Gıda “stratejik” sektör

Gıdanın dünyada ve Türkiye’de ‘en stratejik sektör’ olduğunu vurgulayan Şekib Avdagiç, “Gıdada üstünlüğü elinde bulunduran ülkeler, daima bir adım önde. Bunun için biz gıda sektörünün önünü açmayı, tarihsel bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz” dedi.

Avdagiç, Türk firmalarının 2017’deki fuarda genel gıda, dondurulmuş gıda, unlu mamuller, sıcak içecekler, içecekler, et ve et ürünleri, aşçılık, ekipman ve teknolojileri olmak üzere 7 ayrı ihtisas salonunda yer aldığını hatırlatarak, “Bu yıl organik gıda firmalarının yer aldığı salonda da varız. Türkiye olarak bu önemli platformda çıtayı hep daha yukarı çıkarmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İTO olarak Anuga ile birlikte Paris ve Abu Dabi’de yapılan SIAL gıda fuarlarının milli katılımını da gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizi dünyanın en büyük fuarları ile buluşturuyoruz” dedi.

Türkiye, Anuga’ya 1983’te 26 firma ile katılmıştı

İTO’nun 100 yaşını kutlayan Anuga’ya ilk kez 1983’te katıldığını hatırlatan Avdagiç, “O zaman 26 firmayla gelip bir salonda, 125 metrekare yerde stant kurmuştuk. Şimdi aradan 36 yıl geçtikten sonra, ulaştığımız noktanın atını çizmek isterim. Bu sene fuara tam 257 firma getirdik. 5 bin 225 metrekare yerimiz var. Sekiz ayrı salonda varız. Bireysel katılımlarla Türk firmaların sayısı tam 315 oldu” dedi.

Gıda ve içecek sektörünün ihracat payı yüzde 10

Türkiye’nin gıda ve içecek endüstrisinde önemli bir performans gösterdiğini belirten Avdagiç, Türk gıda sektörünün toplam ihracat içinde yüzde 10’luk paya sahip olduğunu hatırlattı. Avdagiç şunları söyledi: “Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’da iktisadi faaliyet kollarından biri olan tarım, ormancılık ve balıkçılık kalemi, 2018’in ikinci çeyreği hariç, son 10 çeyrektir pozitif olarak büyüyor. Bu çok önemlidir. Gıda ve içecek sektöründe yaptığımız ihracat 2018’de de yükselişini sürdürerek 16.3 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 7 ayında da sektörün ihracatı 8.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu payı daha da artırmanın hedefi ve gayreti içindeyiz. Çünkü Türkiye tarım ekonomisinde dünyada ilk 10’da. Buğday, şeker pancarı, süt, pamuk, kümes hayvancılığı, domates ile diğer meyve ve sebzelerde dünyanın önde gelen üreticisiyiz. Kayısı, fındık, kiraz ve incir üretiminde ise dünyanın en büyüğüyüz.”