"Türkiye, doğru projeksiyonlar ile sebze meyve üretim merkezi olabilir"

MERSİN / DÜNYA

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı ile 2021 yılının ‘Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı’ ilan edilmesini değerlendiren Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, 2021 yılının hem Türkiye için hem de Mersin için 2021 yılının birçok fırsatın doğacağı yıl olacağını aktardı.

FAO’nun verilerine göre Türkiye’nin dünya sebze üretiminde 4’üncü meyvede 6’ıncı sırada olduğunu hatırlatan Ö. Abdullah Özdemir, Türkiye’nin ayrıca dünya meyve ihracatında sekizinci, sebzede ise dokuzuncu sırada yer aldığını aktardı. Türkiye’nin kayısı, incir, fındık, haşhaş tohumu ve ayva ürünlerinin hem üretiminde hem de ihracatında lider pozisyonda olduğuna dikkat çeken Başkan Özdemir, “Hem ülke hem de Mersin olarak meyve ve sebzede sahip olduğumuz potansiyeli çok daha etkin değerlendirebiliriz. Doğru projeksiyonlar ile Türkiye dünyanın meyve sebze merkezi, Mersin de bu alanda ülkemizin lokomotifi olabilir” dedi.

"Mersin, yaş meyve ve sebze sektöründe ilklerin kentidir"

TÜİK’in verilerine göre, Mersin’in 2,5 milyon ton meyve üretimini ile Türkye’nin meyve üretiminin yüzde 11’ini karşılayarak bu alanda 1’inci sırada olduğuna dikkat çeken Ö. Abullah Özdemir, Mersin’in ayrıca 2,4 milyon ton sebze üretimi ile ülke genelinde yüzde 8 pay ile 3’üncü sırada yer aldığını aktardı. AKİB istatistiklerine göre Türkiye’nin 4.3 milyon ton düzeyindeki yaş meyve ve sebze ihracatının 1.2 milyon tonluk yüzde 27’sinin Mersin’den gerçekleştirildiğini anımsatan Özdemir, Mersin’in bu oran ile Türkiye genelinde yaş meyve ve sebze ihracatında da ilk sırayı uzun yıllardır kimseye bırakmadığını belirtti.

“Geniş kapsamlı bir üretim planlaması yapılmalı”

2021 Uluslararası Meyve ve Sebze Yılını ülke olarak fırsata çevrilebileceğini ifade eden Özdemir, şöyle devam etti: “Hollanda meyve ve sebze üretiminde ilk yirmi ülke arasında dahi olmamasına karşın, yüksek katma değerli ürün yaratma becerisi sayesinde meyve ihracatında üçüncü ve sebzede dördüncü konumdadır. Bu bağlamda ülkemizde uygulanan mevcut politikaların yeniden ele alınarak başta verimli bir üretim planlaması olmak üzere, yüzde 50’ye varan ürün kayıplarından hastalıklar ile mücadeleye, üretim maliyetlerinden destekleme ve ihraç pazarlarına kadar geleceğe yönelik her adımın analiz edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu sayede önümüzdeki yıllarda şimdikinden de stratejik hale gelecek tarım ve gıda sektöründe, sebze ve meyve alt dalında, konumumuzu daha da güçlendirip, rekabetçi yapımızı artırabileceğimiz fikrindeyim.”