Türkiye, keçi varlığını artırma hızında 5'inci sırada

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2009-2018 döneminde Türkiye'nin koyun ve keçi varlığında önemli artış yaşandığına dikkati çeken Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'nin, küçükbaş hayvancılıkta hızlı bir büyüme içinde olduğunu söyledi.

Küçükbaş hayvancılığa verilen önem ve desteğin sonuçlarının alınmaya başlandığını belirten Çelik, "Türkiye, 2009-2018 döneminde, keçi varlığını artırma hızında tüm ülkeler içinde 5’inci oldu." dedi.

Çelik, hayvan sayısı artmaya devam ederken, üretimin sürdürülebilir hale gelmesi için kullanılmayan boş alanların meraya dönüştürülmesi gibi bazı atılması gereken adımların da olduğuna dikkati çekti.