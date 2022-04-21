Türkiye'de çiftçi sayısı 500 binin altına düştü

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 116. sayısı yayımlandı. Rapora göre, Ocak ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,1 oranında (1,1 milyon) artarak 22,2 milyon olarak gerçekleşti. SGK Ocak ayı verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,9’unu oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu (4/a) yıllık olarak yüzde 5,9 (885 bin) artmış ve genel eğilimi belirleyici oldu.

Esnaf-çiftçi grubundaki (4/b) değişim yüzde 4,7 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaştı. Bu dönemde esnaf sayısında yüzde 9,1 (210 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 13,2 (75 bin) düşüş görüldü. Söz konusu düşüşle birlikte, çiftçi sayısı 493 bine geriledi. Çiftçi sayısında uzun süreli düşüş eğiliminin yanı sıra, esnaf sayısında son aylardaki yüksek oranlı artışlar dikkat çekti. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 1,6 ile sınırlı oldu.

Rapordaki diğer ayrıntılar şöyle:

Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,5’ini oluşturan 3 ana sektördeki istihdam artışları son bir yıl içinde gerçekleşen en düşük seviyelerdir. Toplam sigortalı ücretli çalışanların yüzde 27,7’si imalat, yüzde 15,6’sı toptan ve perakende ticaret ve yüzde 9,2’si inşaat sektörlerinde istihdam edilmektedir. Yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 7,4, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 3, inşaat sektöründe ise yüzde 0,2 artış gözlenmekle beraber, söz konusu artışlar yılın en düşük düzeylerine işaret etmektedir. Özellikle inşaat sektöründe Nisan 2021’den itibaren gözlenen hızlı gerileme eğilimi dikkat çekmektedir. Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,5’ini oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyetindeki istihdam son bir yılın 9 ayında gerilerken, Kasım ayında başlayan sınırlı artış trendi Aralık (yüzde 1,7) ve Ocak (yüzde 1,2) aylarında devam etmiştir.

89 alt sektörün 12’sinde sigortalı ücretli çalışan sayısında azalış görülmüştür. En çok daralan sektör 17 binlik istihdam kaybı ile bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü olmuştur. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar (14 bin), idari danışmanlık faaliyetleri (10 bin) ve bilgisayar ve kişisel ev eşyaları onarımı faaliyetleri (3 bin) de istihdamı çalışan sayısı olarak en çok daralan diğer sektörlerdir. Oransal olarak bakıldığında ise istihdam en hızlı hanehalkları tarafından kendi ithalat faaliyetleri sektöründe (yüzde 28,5) gerilemiştir. Bu sektörü yüzde 22,2’lik azalışla ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sektörü ile yüzde 9,8’lik azalışla kiralama ve leasing faaliyetleri sektörleri takip etmiştir. Sinema filmi ve ses kaydı yayımcılığı, suyun toplanması arıtılması ve dağıtımı ve idari danışmanlık faaliyetleri de istihdam kaybı yaşayan diğer sektörlerdir.

Kadın çalışan sayısı geçen yıla göre yükselirken, Aralık ayına göre azalmıştır. Ocak 2022’de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 490 bin artmış, Aralık ayına göre ise 4,7 bin azalmış ve 5,1 milyona ulaşmış; toplam istihdam içindeki payı da yüzde 32,1’e yükselmiştir. Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısında Eylül ayından bu yana devam eden artış trendi son bulmuş, kadın istihdamı Aralık ayında ulaştığı sayı olarak en yüksek tarihsel istihdam seviyesinin altına inmiştir. Buna rağmen, kadın istihdamı, istihdam payı olarak en yüksek tarihsel düzeyine ulaşmıştır."