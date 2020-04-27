Türkiye'den meyve sebze talebi artıyor

27 Nisan 2020

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Dünyanın sosyal ve ekonomik yaşamını altüst eden koronavirüs salgını nedeniyle gıda sıkıntısı çeken Avrupa ve Rusya’dan, Türk yaş meyve sebzesine olan talep artıyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, koronavirüs salgının dünyada evlerine kapanan insanların yeme içme alışkanlıklarını değiştirdiğini söyledi. Evinde kalan insanların yeşil sebze ve salata gibi yiyeceklere ağırlık vermeye başladığını belirten Bulut, Avrupa’nın üretim merkezi olan İspanya ve İtalya’da da koronavirüs salgının çok yoğun olması nedeniyle üretim yapılamadığını dile getirdi.

Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı önlemlerin üst düzeyde olması, İspanya ve İtalya’da üretim yapılamaması nedeniyle talebin Türkiye’ye yöneldiğini anlatan Bulut, şöyle devam etti: “COVID-19 salgını döneminde bölgemiz meyve sebze ürünlerine talep arttı. Tüm insanlığı derinden etkileyen, ülkeleri ekonomik ve sosyal tedbirler almaya yönlendiren zor bir dönemden geçiyoruz. Dünya daha önce hiç karşılaşılmamış bir salgınla, COVID-19 ile mücadele ediyor. Ancak, salgın, tıbbi boyutlarının yanı sıra dünya ekonomileri üzerinde de büyük riskler oluşturdu. Üretim faaliyetleri dünya genelinde ciddi yavaşlama gösterse de bazı sektörlerde etkilenme oranı daha düşük oldu. İlaç sektörü ile tarım ve gıda sektörleri ise artış eğilimi gösterdi.”

İhracat yüzde 10,87 arttı

Yaş meyve sebze sektöründe en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin domates ve biber olduğunu, bu ürünleri, elma, kabak ve portakal takip ettiğini dile getiren Bulut, tedbirlerin uygulanmaya başlandığı 20 Mart-20 Nisan döneminde Antalya’dan yapılan yaş meyve sebze ihracatının yüzde 10,87 oranında arttığını bildirdi. Bulut, en fazla ihracatın Rusya, Romanya, Almanya, Ukrayna ve Bulgaristan’a yapıldığını anlattı.