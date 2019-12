Türkiye’den Rusya’ya tanıtım atağı

19 Aralık 2019

Türk narenciye sektörü, en büyük pazarı konumunda bulunan Rusya’ya yönelik tanıtım atağına geçti. Dünyaya 1,5 milyon tonun üzerinde narenciye ihraç eden sektör, yaklaşık 560 bin ton turunçgil ihraç ettiği Rusya’da “Türk Narenciyesi ile buluşmanın tam zamanı, Rusya sağlıklı Türk narenciyesi tüketiyor!” sloganı ile yürüteceği kampanyasına start verdi.



Narenciye yeni rekorlar hedefliyor

Türkiye, ihracatının göz bebeği kalemlerinden biri olan narenciyede artık yeni rekorları hedefliyor. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (AKİB) liderliğindeki narenciye sektörü, bu tanıtımın ilk ayağı olarak, Rusya’nın gündemini belirleyen en önemli medya kuruluşlarının tam kadro katılımı ile etkili bir basın toplantısı düzenledi.



Rusya’nın en önemli yayın organlarından biri olarak kabul edilen Komsomolskaya Pravda’nın ev sahipliği yaptığı basın toplantısında sektörü Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektör Konseyi Üyesi Ali Kavak temsil etti.

Rus insanının en sağlıklı ve en güvenli gıdayı hak ettiğini dile getiren Kavak, “Kuşkunuz olmasın ki, biz narenciye ve tüm yaş meyve sebze ürünlerimiz söz konusu olduğunda bu hakkı teslim ediyoruz” dedi. Türk narenciyelerini rakiplerinden üstün kılan niteliklere işaret eden Kavak, coğrafi avantajların yanı sıra, doğallıktan ve gıda güvenliğinden taviz vermeden üretilen narenciyelerin ve yaş meyve sebze ürünlerinin fiyatlarının rekabetçi olduğunu söyledi. Kavak, “Gönderdiğimiz her bir meyvenin, sebzenin hijyen, sağlık ve kalite koşullarını yerine getirdiğini titizlikle kontrol ediyor ve Rus halkının narenciyenin en lezizini, en tazesini ve en sağlıklısını tüketmesi için sürekli çalışıyoruz” dedi.



Türk-Rus sevgisi karşılıklı



Rus halkının Türk narenciyesini çok sevdiğini belirten Kavak, “Rus halkının neden Türk narenciyesini bu kadar çok sevdiği bana defalarca soruldu. Bu sorunun cevabı çok basit. Rus halkı her şeyden önce Türkiye’yi ve Türk halkını çok seviyor. Ben bu sevginin karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü şu anda Moskova’da kendimi kendi ülkemde gibi hissediyorum. Moskova’yı, Rusya’yı Rus halkını çok seviyorum. İki ülke arasındaki dostluk da her geçen gün gelişiyor. Son yıllarda Türkiye ile Rusya ilişkilerinin de çok güzel bir şekilde ilerlediğine tanıklık ediyoruz. Gerek siyasi anlamda gerek sosyoekonomik anlamda ilişkilerimiz fevkalade gelişiyor. Tarihten gelen bu dostluk bağlarımızı her gün daha da yukarıya götürmeyi amaçlıyoruz. Bu süreci ticaretle de taçlandırmak istiyoruz.



Çünkü insanlar, sevdiği ve güven duyduğu insanlarla ticareti sürdürmek ister. Türkiye ithal ettiği ürünlerin çoğunda Rusya’nın ürettiği ürünleri tercih ediyor. Rus halkı da Türkiye’yi tercih ediyor. Yaş meyve sebze ve narenciyede Rus halkının birinci tercihi Türkiye. Bunun için Rus halkına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.



20 yıldır üretim planımızı Ruslar’a göre yapıyoruz



Türk narenciyesinin Rus halkının özellikle tatil için geldiği ve bu nedenle çok iyi bildiği Akdeniz bölgesinde yetiştiğine dikkat çeken Kavak, “Narenciye Türkiye’de yeşil doğa, deniz ve güneşin kesiştiği bölgede yetişiyor, yani Akdeniz bölgesinde. Bunun yanında Türkiye olarak, narenciye üretiminde son 20 yıldır üretim planlarımızı Rus halkının talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Yani siz nasıl bir ürün istiyorsanız, biz o ürünü üretiyoruz” diye konuştu.



TV ve radyo programları yapıldı, gece düzenlendi



Kampanyanın startının verildiği günün ikinci ayağını radyo ve televizyon programlarına katılım oluşturdu. Ali Kavak önce Komsomolskaya Pravda Radyo’ya konuk oldu, ardından da 360 TV ve TV Center televizyon kanalları ile özel röportajlar gerçekleştirildi.



Aynı günün akşamında Ali Kavak’ın ev sahipliğinde Rusya’nın tarihi ve ünlü mekanıTurandot Sarayı’nda düzenlenen Aile Yemeği ise kampanyanın üçüncü ayağı idi. Başta Gazprom Medya Holding, Sputnik, Komsomolskaya Pravda Medya Holding, Russia 1, Argumenty i Fakty, Interfax Haber Ajansı, NTV ve TV Center olmak üzere Rus kamuoyunun yakından tanıdığı televizyon ve basın dünyasının yıldızları düzenlenen özel geceye renk katarak destek verdiği geceye ayrıca, Türkiye Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Alper Eriten, Moskova Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Zeynep Gündüz, Moskova Büyükelçiliği Basın Müşaviri Orhan Gazigil, Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB) Başkanı Naki Karaaslan, RTİB Genel Sekreteri ve Emekli Büyükelçi Vladimir Solotonskiy, Rus Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov da katıldı.



Daha önceki yıllarda dünyanın en önemi markalarını geride bırakarak Gold PrintAwards ödülünü de alan kampanya, bu yıl Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak ve T.C. Moskova Büyükelçisi Sayın Mehmet Samsar’ın destekleri ile yeni bir boyut daha aldı.



Türk Narenciyesi Rus halkının en çok tercih ettiği marka olma özelliğini sürdürüyor. Kış mevsimi boyunca sürecek kampanya kapsamında televizyon, gazete, dijital yayınlar ve dergi gibi mecralarda gerçekleştirilecek olan yayınlar ile milyonlarca Rus vatandaşına ulaşılacak.