Türkiye’nin 2022-2023 fındık rekoltesi 760 bin ton

Veysel AĞDAR

Kuru meyve endüstrisiyle ilgili tek uluslararası etkinlik olan Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi’nde 2022-2023 sezonu fındık rekoltesi Dubai’de açıklandı. Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (International Nut and Dried Fruit Council-INC), bu yıl 39’uncu kez 11-13 Mayıs’ta Dubai’de fiziki olarak düzenlendi.

Kongre son iki yıldır pandemi nedeniyle online yapılıyordu. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi’nce (INC) açıklanan fındık üreten ülkelerin toplam rekoltesi 1 milyon 255 bin 700 ton. Bunun 760 bin tonu Türkiye’den.

INC’de açıklanan verilere göre 2021-2022 sezonundan devreden 169 bin 900 ton stoklarla birlikte dünya genelinde toplam beklenen rekolte 1 milyon 393 bin 700 ton. Geçen sezona göre 228 bin 550 ton üretimde artış var. INC 2021-2022 sezonu için 1 milyon 165 bin 150 ton rekolte açıklamıştı. Fındık üretiminde 760 bin ton üretimle ilk sırada yer alırken, Türkiye’yi 150 bin tonla İtalya ve 86 bin tonla ABD takip ediyor. INC verilerine göre, geçen yıldan devreden 105 bin ton stokla birlikte Türkiye’nin toplam fındık rekoltesi 785 bin ton. Bu da gösteriyor ki dünya genelinde üretimin yüzde 61’i Türkiye’den karşılanacak.

Revize olabilir

Kongrede açıklanan verileri değerlendiren sektör temsilcileri, rakip ülkelerin üretimlerinde artışa dikkat çekerken Türkiye’nin tahmini rekoltesinin Temmuz başı aşağı yukarı netleşeceğini ifade ettiler.

INC Kongresi’nin bu yıl normalden 2 hafta erken yapıldığını vurgulayan İstanbul Fındık Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Başkanı Muzaffer Taviloğlu, rekolte tahminleri için henüz erken olduğunu vurguladı. Geçen yıllara oranla bu yıl hava şartlarının daha sert olduğunu kaydeden Taviloğlu, ileriki günlerde tahmini rakamlarda revizelerin olabileceğini kaydederek, “Rekolte ile ilgili daha sağlıklı veriler Haziran ayı sonu Temmuz ayı ortaların ekiplerin saha çalışmaları sonucu ortaya çıkacaktır” dedi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak’a göre de özellikle Türkiye’nin rakip olduğu ülkelerin üretimlerinin yüksek gösterildi. “Bu da gerçeği yansıtmıyor” diyen Çakmak, pandemi nedeniyle artan girdi maliyetleri sonucu bahçelerin yeterince gübrelenmediğini ve bununda üretimi ve verimi düşüreceğini sözlerine eklerken şu an serbest piyasada 50 randımanlı fındığın kilosunun 39 liradan işlem gördüğünü TMO’nun da mayıs sonuna kadar kilosunu 41 liradan alacağını söyledi.

Kongrede açıklanan verilere göre, 2022-2023 sezon rekoltesi ve toplam fındık miktarı