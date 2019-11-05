Türkiye'nin e-tarım stratejisi belirlenecek

05 Kasım 2019

Ulusal E-Tarım Stratejisinin Desteklenmesi Projesi Ankara'da gerçekleştirilen çalıştayla başladı.

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, çalıştayda yaptığı konuşmada, teknolojinin tarım sektöründe kullanılmasının önemine değinerek, söz konusu projeyle oluşturulacak ulusal stratejinin tarım sektörüne önemli fayda sağlayacağını aktardı.

Çalıştay, e-tarım kapsamında kamusal alanda dijitalleşme, özel sektör ve kooperatiflerde e-tarım uygulamaları ve Ar-Ge konusundaki panellerle devam etti. Söz konusu projeyle, Türkiye'nin ulusal e-tarım stratejisinin şekillendirilmesi, tarımda bilgi ve iletişim teknolojilerinin mevcut kullanımının belirlenmesi, Türkiye'nin e-tarıma ilişkin farkındalık ve kapasitesinin artırılması konusunda destek sağlanması amaçlanıyor.

E-tarımın kapsamı

E-tarım; tarım, balıkçılık, ormancılık, hayvancılık gibi alanlarda dijital teknolojiler dahil olmak üzere, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması konusunda yenilikçi yöntemlerin tasarlanmasını, geliştirilmesini ve uygulanmasını kapsıyor. Bu kapsamda, geçimini tarımla sağlayan kişilerin, mümkün olan en iyi kararları almasına, mevcut kaynakları verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanmasına yardımcı olacak bilgilere erişimi artırılabilecek. E-tarım için faydalanılabilecek bilgi ve iletişim teknolojileri arasında cihazlar, ağlar, hizmetler ve uygulamalar bulunuyor.