Türkiye’nin fındıkta 2021-2022 rekolte tahmini 790 bin ton

Veysel AĞDAR

İSTANBUL-Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) 40’ıncı Kongresi’nde dünya fındık rekoltesi 1 milyon 306 bin 900 ton olarak açıklandı. Türkiye’nin 2021 yılı tahmini fındık rekoltesini ise 790 bin ton olarak bildirildi. Rekoltenin yanı sıra dünyada 126 bin 400 ton, Türkiye’de ise 95 bin ton stok bulunuyor. Buna göre dünya fındık rekoltesinin yaklaşık yüzde 60’ını Türkiye karşılıyor.

COVID-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yılda internet üzerinden yapılan kongrede Karadeniz İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabırlar Fındık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sabır, Türkiye’nin 2021-22 yılı rekoltesi tahmini 790 bin ton olarak gerçekleştirileceğini bildirirken 202021 sezonundan devreden 95 bin tonluk stok ile birlikte toplam 885 bin tonluk fındık olacağı söyledi.

Rekolte temmuzdaki sayımla belli olur

INC 2020-2021 sezonu için 640 bin ton rekolte açıklamıştı. INC’nin açıkladığı rekolte tahminini DÜNYA’ya değerlendiren sektör temsilcileri geçmiş yıllarda açıklanan tahminlere bakıldığında aşağı yukarı tuttuğunu söylediler. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Edip Sevinç, kendilerinin de belli tarihler arasında çiçek sayımı yaptıklarını ve en son verinin temmuz ayında yapılacak çotanak sayımı ile belirleneceğini söyledi.

Önceliklerinin fındıkta verim ve kalitenin artırılması olduğunu vurgulayan Sevinç, yüksek rekoltenin uluslararası pazarda hâkimiyet sağlayacağını, üretici, sanayici ve ihracatçının elini kuvvetlendireceğini söyledi.

Tüm paydaşlar birlikte hareket etmeli

Son 20 yıla bakıldığında açıklanan tahmini rekoltenin yüzde 90-95 sevilerinde tuttuğunu kaydeden İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören de, yüksek rekoltenin izlenecek doğru politikalarla üreticiye, ihracatçıya ve sanayiciye pozitif katkı sağlayacağını vurguladı. Gören, “Yeter ki, sektördeki tüm paydaşlar birlikte hareket etsin. Üretici üzerine düşen görevi verim ve kaliteyi artırsın, ihracatçı pazarını korusun. Alınacak doğru kararlarla ihracat pazarlarında Türk fındığına talebi artıracak” diye konuştu.

Yüksek rekolte Türkiye’ye yarar

Rekoltede hava koşullarının belirleyici olduğunu, temmuzda yapılacak çotanak sayımı sonucu asıl rekoltenin ortaya çıkacağını vurgulayan Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sabahattin Aslantürk, şunları söyledi: “Sektör paydaşlarının yüksek rekolteden korkmasına gerek yok. Nisan ayı sonu itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisi alımı durdurmasına rağmen fiyatlar 20-22 TL bandında hareket ediyor. Yeni sezonda da fiyatlar 25-26 TL aralığında olacaktır. Biz yeter ki müşterilerimize istikrarlı bir tedarik güveni verelim.” Şu an hububat ve bakliyat alımları olduğunu bildiren TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da, “Fındık sezonuna daha 2,5 ay var. Tarım Bakanlığı’nın konu ile ilgili çalışmaları doğrultusunda verilecek görev ve yetkiye göre hareket edeceğiz” dedi.