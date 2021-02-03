Türkiye'nin portakal ihracatı "salgınla" yüzde 41 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre, Türkiye'nin 2019 yılındaki portakal ihracatı 91 milyon 492 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen sezon portakal rekoltesinde düşüş yaşanmasına rağmen ihracat, COVID-19 salgını sürecinde oluşan talep nedeniyle değer bazında arttı.

Geçen sene yaklaşık 60 ülkeye portakal gönderilirken rakam 2019'a göre yüzde 41 artarak 129 milyon dolara çıktı. Portakal ihracatında yaş meyve sebzenin geleneksel pazarı Rusya, 63 milyon 482 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 19 milyon 111 bin dolarla Irak ve 15 milyon 314 bin dolarla Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin portakal ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, portakal ihracatında "yüzde 100 analiz zorunluluğuna" dair haberlerin çıktığını ancak böyle bir durumun olmadığını belirtti. Analiz konusunda herhangi bir problem yaşamadıklarını vurgulayan Uçak, "Avrupa Birliği yüzde 10 civarında bir oran koydu ki bu çok makul, olması gereken bir durum." ifadesini kullandı.

Uçak, salgın nedeniyle tarım ürünlerine talebin arttığına işaret ederek bu artış trendinin yılın ilk ayında devam ettiğini kaydetti. Geçen yıl özellikle portakalda ciddi artış gözlemlediklerini anlatan Uçak, "Geçen sezon portakal rekoltesi moralimizi bozmuştu ama değer bazındaki rakamlar üreticileri rahatlattı. Geçen yıl portakalda yüzde 41 civarında bir ihracat artışımız var. Bunda salgın nedeniyle oluşan talebin etkisi büyük. 347 milyonu mandalina olmak üzere narenciye ihracatında toplam 933 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Uçak, bu yıl iklim şartlarında bir değişiklik olmazsa bunu 950 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek şöyle devam etti: "Narenciye ürünleri ağırlıklı olarak Rusya'ya gidiyor. Bizim yeni pazarlar bulmamız ve tek pazara bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Salgın nedeniyle fuarlar olmuyor. Özellikle fuarların açılmasıyla birebir temas ederek ülke bazlı alternatif pazarlar oluşturacağız." Uçak, portakalda bu yıl iç talebin de çok yüksek olduğunu sözlerine ekledi.