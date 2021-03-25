Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı son 3 yılda yüzde 40 arttı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye geneli tropikal meyve ihracatının son 3 yılda yüzde 40 arttığını bildirdi. Tarım ve gıdada ülke olarak markalaşmanın yolunun katma değerli ve dünyanın talep ettiğini üretmekten geçtiğini söyleyen Uçak, Türkiye'nin tropikal meyvede ithal eden ülke konumundan 57 farklı ülke ve bölgeye ihraç eden ülke konumuna geldiğine dikkat çekti.

Türkiye geneli tropikal meyve ihracatının 2018'de 4 milyon 690 bin dolar, 2019'da 5 milyon 110 bin dolar ve 2020'de ise 6 milyon 461 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Uçak, "Ülkemizde yetiştirilen, ihraç edilen tropikal meyve çeşitlerini artırarak katma değer zincirimizi gitgide büyütüyoruz. Kivi ve avokado ile başladığımız bu yola ejder meyvesi, çarkıfelek, karambola, papaya, mangost, guava armudu, mango, ananas, hindistan cevizi, yaban mersini, kumkuat gibi ürünleri ekleyerek tropikal meyvede ürün gamımızı genişlettik. Türkiye, iklimi, toprağı, biyoçeşitliliği, coğrafi konumuyla planlı, programlı ve iyi tarım uygulamalarına bağlı kalarak geleneksel ürünler kadar yeni alternatif ürünleriyle de daha fazla pazara ulaşabilecek, ihracatını daha üst seviyelere taşıyacak konumdadır.” diye konuştu.

"Tarım ürünleri ihracatımızı 30 milyar dolara çıkaracağız"

Ürün çeşitliliğinin artmasında, tropikal meyveler gibi katma değerli ürünler üretilmesinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri’nin kurulmasının önemine değinen Hayrettin Uçak, Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin devreye girmesiyle birlikte, Türkiye geneli tarım ürünleri ihracatını 30 milyar dolara çıkaracaklarını söyledi.

Türkiye’nin yaş meyve sebzede Avrupa’da bir bilinirliğinin olduğuna dikkat çeken Uçak, şunları kaydetti: "Tropikal meyvenin en büyük tüketici pazarı AB’ye ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Tropikal meyve ihracatımızın büyük çoğunluğunu yaklaşık 4 milyon dolarlık kısmını kivi oluşturuyor. 2019 yılına göre kivi ihracatımız 2020’de yüzde 28 artarak 4 milyon 123 bin dolara ulaştı. İkinci en fazla ihraç ettiğimiz ürün olan avokadoda ise ihracatımız 2019 yılına göre 2020’de yüzde 22 artarak 1 milyon 489 bin dolar tutarında gerçekleşti. Yaban mersini ise 518 bin dolarla en çok ihraç ettiğimiz üçüncü ürünümüz. 1 milyon 271 bin dolarla Rusya, 863 bin dolarla Lübnan, 463 bin dolarla Romanya en fazla tropikal meyve ihracatı gerçekleştirdiğimiz ilk üç ülke arasında yer alıyor. 418 bin dolarla Libya, 374 bin dolarla Ukrayna, 287 bin dolarla Dubai, 226 bin dolarla İspanya, 229 bin dolarla Özbekistan, 192 bin dolarla Bulgaristan, 183 bin dolarla Almanya ihracatımızda ilk 10’da yer alan ülkeler arasında.”