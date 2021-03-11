Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı şubatta yüzde 23 arttı

Türkiye'nin yaş meyve sebzede kaliteli, güvenli ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olduğunu söyleyen Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin küresel pazarlardaki yükselişinin 2021 yılında da devam ettiğine dikkat çekti.

Türkiye geneli yaş sebze meyve ihracatının şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 250 milyon dolara ulaştığını bildiren Sin, "Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz ise 107 milyon dolarla şubat ayı sektör ihracatının yüzde 43'üne imza attı." ifadelerini kullandı.

41,6 milyon dolarla en çok domates ihraç edildi

Şubat ayında yurt dışına 402 bin 390 ton ürün sattıklarını belirten Sin, şunları kaydetti: "Şubat ayında 402 bin 390 ton ürüne ihracat pazarlarında değer kazandırdık. Bu ayda domates, mandarin, limon, nar, biber ve elma, sektör ihracatımızın yüzde 74'ünü oluşturdu. En çok ihraç ettiğimiz ürünlerde yüzde 23 artış ve 41,6 milyon dolarla domates birinci, yüzde 14 artış ve 39,4 milyon dolarla mandarin ikinci, yüzde 7 artış ve 31,5 milyon dolarla limon üçüncü sırada yer aldı. Şubat ayında en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülke yüzde 26 artış ve 79,3 milyon dolarla Rusya oldu. Yüzde 63 artış yakaladığımız Irak 24,9 milyon dolar değerle ikinci sırada, yüzde 10 artış sağladığımız Romanya 20,5 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı."