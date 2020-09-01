Türkşeker, 950 bin ton şeker üretimi hedefliyor

01 Eylül 2020

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdür Yardımcısı Mesut Sönmezler, Malatya Şeker Fabrikasının 65. pancar alım kampanyasında konuşmada, bu yıl üretimin başarılı geçeceğine dikkat çekti.

Bu yıl, 1 bin 400 yerleşim biriminde 38 bin 200 üretici tarafından 1 milyon 242 bin 792 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirildiği bilgisini veren Sönmezler, "2020-2021 kampanya döneminde 15 fabrikada 7 milyon 300 bin ton şeker pancarını işleyeceğiz ve buradan 950 bin ton şeker üretimi bekliyoruz. Yine 320 bin ton melas, 2 milyon 200 bin ton da yaş pancar posası elde edilecek. Türkşeker hala şeker kotasında yüzde 36'lık payıyla, 94 yıllık mazisiyle, marka değeri, kalifiye personeli, deneyimi, bilgi birikimi, yaygın teşkilat yapısıyla ülkemiz şeker sektöründe öncü ve lider olma özelliğini devam ettiriyor." dedi.

Çevreye duyarlı, asgari maliyet ve azami verimle şeker üreteceklerini belirten Sönmezler, "Yerli üretimde milli değer markasını oluşturan Türkşeker, sektörde lider konumunu daha da güçlendirmek adına belirlediğimiz istikamette alacağımız aksiyonlarla çalışmalarına ara vermeden hızlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA