Türkşeker aracılığıyla çiftçiye 600 milyon liralık destek

03 Kasım 2020

Twitter hesabından yaptığı paylaş ile asırlık kurumlarla üreticileri desteklediklerini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk Şeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın paylaşımında, 600 milyon liralık desteğin son iki ayda çiftçilere sağlandığı ve 2020 yılındaki toplam destek tutarının 1 milyar 800 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA