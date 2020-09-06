Türkşeker pancar, mısır ve ayçiçeği alımlarına başladı

06 Eylül 2020

Türkşeker, pancarın yanı sıra hububat ve gıda sektöründe bu yıl uygulamaya koyduğu sözleşmeli tarım kapsamında mısır ve ayçiçeği alımlarına başladı.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, firmanın şeker üretimindeki hedefinin 1 milyon tona yaklaştığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, eylül başı itibarıyla pancar, mısır ve ayçiçeği alımlarının başladığını bildirdi.

İlk olarak Malatya ve Ereğli'de pancar alımlarına başladıklarını belirten Alkan, şimdiye kadar 27 bin tonu Ereğli, 12 bin tonu Malatya'da olmak üzere 40 bin ton pancar aldıklarını aktardı.

Alınan pancarların kesim işlemlerinin başladığını bildiren Alkan, "Pancar kesiminden sonra pancardan şerbet, şerbetten ise şeker elde edeceğiz. Yıl sonuna kadar 15 şeker fabrikamızda 7 milyon 300 bin ton pancarı işleyerek 950 bin ton şeker üretmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısırda hedef 400 bin ton

Türkşeker'in yem sanayisinde değerlendirmek üzere mısır alımına da başladığını aktaran Alkan, "Alımlar hasat sezonu sonuna kadar devam edecek. Bugüne kadar 2 bin 727 ton mısır alımı yaptık. Mısır alımlarına ilk olarak Malatya'da başladık. Yıl sonuna kadar 15 şeker fabrikamızın faaliyet gösterdiği bölgelerde 400 bin ton mısır almayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

20 bin ton ayçiçeği alınacak

Ayçiçeği alımlarının da başladığını bildiren Alkan, şunları kaydetti: "Şimdiye kadar Ereğli ve Ilgın şeker fabrikaları vasıtasıyla 100 ton ayçiçeği alımı yapıldı. Tüm ürünlerde alımlar değerinde yapıldı. Hasat dönemi sonuna kadar Ereğli ve Ilgın'a ek olarak Eskişehir, Ankara ve Çarşamba bölgelerinden 20 bin ton ayçiçeği almayı planlıyoruz. Alınacak ayçiçeği sanayicilerimiz vasıtasıyla ayçiçek yağına dönüştürülecek."