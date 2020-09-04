Türkşeker, sözleşmeli tarım modelini seracılıkta da hayata geçirecek

04 Eylül 2020

Türkşeker yaptığı açıklama ile gıda fiyatlarını dengelemek, istihdamı artırmak ve ithal ürünlerin Türkiye'de yetiştirilmesini sağlamak için hububat ve gıda sektöründe başlattığı sözleşmeli tarım modelini seracılık sektöründe de hayata geçirmek istediğini duyurdu.

Açıklamaya göre, sera üretiminin yoğun olarak yapıldığı Antalya bölgesinde sera üreticileri ve sektör temsilcileri ile bir araya gelen Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, seracılıkta sözleşmeli tarım modelinin sera üreticilerine ne gibi avantajlar sağlayacağını anlattı.

Antalya İl Tarım Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım Müdürü Gökhan Karaca, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve ziraat odası başkanları da katıldı.

"Sera yatırımlarında girdi maliyetlerini düşürmek için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücahit Alkan, hububat ve gıda sektöründe uygulamaya koydukları sözleşmeli tarım modelinin çiftçiler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandığını, Türkşeker olarak aynı coşkuyu sera çiftçisi ile de yaşamak istediklerini belirtti.

Çiftçilerin girdileri temin etme hususunda kredi ve faiz yükü altına girmek zorunda kaldığını belirten Alkan, sözleşmeli tarım modeliyle çiftçinin tüm girdilerinin Türkşeker tarafından karşılanacağını, bu sayede çiftçinin kredi ve faizden kurtulacağına kaydetti.

Türkşeker'in Ankara, Ereğli ve Ilgın fabrikalarında belirlediği alanlarda sera üretimine başlayacağını söyleyen Alkan, "Türkşeker, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün belirleyeceği hazine arazilerinde de sera üretimine geçecek. Belirlenen araziler sera üretimi yapmak isteyen fakat yer problemi yaşayan çiftçilere avantajlı fiyatlarla kiralanacak. Bu konuda özellikle genç çiftçilerimize pozitif ayrımcılık uygulamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alkan, Türkşeker'in sera yatırımlarında girdi maliyetlerini düşürmek için çalıştığını belirterek, "Girdi maliyetlerinin minimize edilmesi için gayret sarf ediyoruz. Sera yapımında kullanılan ham madde ve diğer malzemelerin toplu temini ve aracıların ortadan kalktığı bir yöntemle sera yatırımlarında yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir kazanç elde etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA