Türkşeker'den şekere yüzde 8 zam

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.

Böylece Türkşeker’in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL’den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı.

Türkşeker’in kilogram başına 15 TL’den verdiği şekerin fiyatı 16.20 TL’ye yükseldi. Söz konusu fiyatlara KDV dahil değil.

Türkşeker’in zam kararı kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmadı.

Mart ayında şekere yüzde 31 oranında zam yapan Türk Şeker, haziranda ise yüzde 36,3 ila yüzde 66,6 oranlarında yeni bir zam daha yapmıştı. Bu artışların gelecek günlerde perakende fiyatlara da yansıması bekleniyor.