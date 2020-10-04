Turşuluk salatalık, üreticinin yüzünü güldürdü

04 Ekim 2020

Türkiye'de turşuluk salatalık üretiminde önde gelen Afyonkarahisar'da hasadı yapılan kornişonlar, çeşitli illerdeki turşu fabrikalarında işlenmesinin ardından Çekya ve Bulgaristan'a ihraç ediliyor.

Türkiye'nin turşuluk salatalık ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Afyonkarahisar'da, köylülerin bir kısmı geçimini kornişon üretiminden sağlıyor. Kentte, "yeşil altın" olarak da bilinen ve hasadı devam eden turşuluk salatalıklar, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Konuyla ilgili açıklamaya yapan Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, uzun yıllardır turşuluk salatalık yetiştirilen Afyonkarahisar'ın, 45 bin ton üretimle ülkede ilk sırada yer aldığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın ardından sıralamada İzmir ile Balıkesir'in geldiğini belirten Acar, şunları kaydetti: "Kentte turşuluk salatalık üretimi yapan çiftçilerimiz, dekar başına ortalama 5 bin lira gelir elde ediyor. Bu fiyat da oldukça yüksek. Ayrıca üretilen kornişonlar sadece iç piyasada tüketilmiyor. Çekya ile Bulgaristan'a da ihraç ediliyor. Bu da ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyor."

Acar, kentte üretilen turşuluk salatalıkların Afyonkarahisar, Bursa, İzmir ve Manisa gibi illerde de işlendiğini anlattı. Üretimin her geçen yıl arttığını aktaran Acar, "Geçen yıl bu rakamlar biraz daha düşüktü. Bu yıl daha da arttı. Çünkü çiftçimizin kornişondan elde ettiği gelir yüksek olduğu için ekim alanları da artırılıyor. Hatta önceki yıllarda Türkiye birinciliğimiz de yoktu. Ama son 2 yıldır üretim miktarımızla ilk sırada yer alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA