Turunçgilde rekor artış: İlk çeyrekte ihracat yüzde 61 yükseldi

Türkiye’nin yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği turunçgil ihracatı dikkat çekici bir artış kaydetti. Ocak-mart döneminde dış satım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61 yükselerek 697 milyon 678 bin 706 dolara çıktı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025’in ilk üç ayında 565 bin 106 ton ürün ihraç eden sektör temsilcileri, bu yılın aynı döneminde 638 bin 442 tonluk satış gerçekleştirdi. Geçen yıl aynı dönemde 433 milyon 91 bin 663 dolar olan ihracat geliri, bu yıl önemli bir sıçrama gösterdi.

Mandalina ihracatta zirvede yer aldı

Yılın ilk çeyreğinde en fazla ihraç edilen ürün mandalina oldu. Bu dönemde 429 bin 771 ton mandalina gönderilirken, 101 bin 247 ton limon, 63 bin 920 ton portakal ve 43 bin 504 ton greyfurt dış pazarlarda alıcı buldu.

Ülke bazında bakıldığında ise 245 milyon dolarlık ihracatla Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı 206 milyon dolarla Rusya, 39 milyon dolarla Ukrayna, 30 milyon dolarla Polonya ve 23 milyon dolarla Romanya izledi.

Sektörün lokomotifi turunçgil oldu

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, dış satımdaki yükselişten memnun olduklarını söyledi.

Birçok hedef pazarda Türk turunçgiline ilginin arttığını dile getiren Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Turunçgil ihracatında yaşanan artış, üretim kalitesi ve uluslararası pazarlardaki talebin yükselişiyle desteklendi. Ocak-mart döneminde toplam turunçgil ihracatı miktar bazında önemli büyüme kaydederken döviz girdisi açısından da paralel olarak yükseldi. Yaş meyve, sebze ürün grubunun 3 aylık dış satımında en büyük pay turunçgil sektörünün olmuştur. Turunçgil, sektör ihracatının adeta lokomotifi haline gelmiştir."

Olumlu hava koşulları rekolteyi artırdı

Kaçmaz, üretim sezonunda hava koşullarının olumlu seyretmesinin rekolteyi artırdığını belirtti.

Dış satımı daha ileri seviyeye taşımak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Kaçmaz, "Piyasaların beklentisine cevap verebildik ve bizden istenen ürünleri gönderebildik. Turunçgilde hem üretim hem de ihracatta söz sahibiyiz. İhracat rakamları bunu göstermektedir" dedi.