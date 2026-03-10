TÜSEDAD: Çiğ süt üretim maliyeti şubatta 27,64 TL’ye çıktı

Türkiye Süt Üreticileri ve Süt Sanayicileri Derneği (TÜSEDAD), şubat ayına ilişkin çiğ süt üretim maliyetini açıkladı. Derneğin maliyet komisyonu tarafından yapılan hesaplamaya göre, 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyeti şubat ayında 27,64 TL olarak belirlendi.

Dernek, maliyet hesaplamasını günlük ortalama 30 litre süt üretimi yapan ve 100 baş sağmal kapasitesine sahip bir işletmeyi baz alarak gerçekleştiriyor. Hesaplamada sürü büyüklüğünü sabit tutan ve reforme edilen ineklerin yerine düve alan işletme modeli dikkate alınıyor.

Yem fiyatları maliyet artışında belirleyici oldu

Şubat ayında çiğ süt üretim maliyeti bir önceki aya göre yüzde 8,9 artış gösterdi. Artışta yem fiyatlarındaki yükseliş belirleyici oldu.

Dernek verilerine göre hayvan başına rasyon maliyeti şubat ayında yüzde 10,49 artarken, kaba yem fiyatlarında ortalama yüzde 6,40, kesif yem fiyatlarında ise yüzde 3,50 yükseliş yaşandı.

TÜSEDAD, yem maliyetlerindeki bu artışın, ocak ayında asgari ücret artışının personel maliyetine yansımasının önüne geçtiğini belirtti.