TÜSEDAD’dan USK’ye çağrı: Çiğ süt tavsiye fiyatı 27 TL/Lt olarak açıklansın

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), çiğ süt tavsiye fiyatının Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından henüz açıklanmamasını eleştirerek, bu durumun üretici üzerinde baskı yarattığını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, tavsiye fiyatının üretici, sanayici, kamu ve araştırma kurumları temsilcilerinin yer aldığı USK tarafından belirlenip kamuoyuna ilan edildiği hatırlatıldı.

TÜSEDAD, 19–21 Ocak 2024’te düzenlenen Ulusal Süt Çalıştayı’nda çiğ süt tavsiye fiyatının piyasa koşulları ve maliyetler çerçevesinde üçer aylık dönemler halinde güncellenmesi yönünde tüm tarafların uzlaşı sağladığını anımsattı. Buna karşın, bu kararın uygulamaya geçirilmediği belirtilerek, 1 Ocak 2025’te 17,15 TL/Lt olarak açıklanan fiyatın artan maliyetlere rağmen uzun süre sabit kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, temmuz 2025’te yapılması gereken güncellemenin de geciktiği; ağustos 2025’ten itibaren fiyatın 18,35 TL/Lt’ye, ekim 2025’te ise 19,60 TL/Lt’ye yükseltildiği, bu fiyatın 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olduğu kaydedildi. USK’nin, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatı belirlemesi gerektiği halde henüz açıklama yapmadığı vurgulandı.

Geriye dönük fiyat talebi

TÜSEDAD, USK’nin bugüne kadar geriye dönük fiyat açıklamadığını belirterek, yeni dönemde bir ilke imza atılmasını talep etti. Dernek, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak şekilde sıcak çiğ süt tavsiye satış fiyatının 27 TL/Lt, buna ek olarak 0,70 TL/Lt soğutma bedeli ile nakliye ve hizmet bedelinin dikkate alınmasını istedi.

Sürdürülebilirlik uyarısı

Açıklamada, üreticinin üretimden çekilmesi halinde gıda sanayisinin hammadde bulamayacağı, lojistik sektörünün taşıyacak ürün bulmakta zorlanacağı ve tüketicinin yerli gıdaya erişiminin riske gireceği belirtildi. Ayrıca, süt üretiminin devamlılığının kırmızı et arzı açısından da kritik önemde olduğu vurgulandı.

TÜSEDAD, önerilen 27 TL/Lt fiyatın üreticinin ayakta kalabilmesi için “en gerçekçi ve zorunlu” seviye olduğunu ifade ederek, çiğ süt tavsiye fiyatının gecikmeksizin açıklanmaması halinde üreticinin daha zorlu bir sürece sürükleneceği uyarısında bulundu.