Tütün ihracatı ilk yarıda 489 milyon doları aştı

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Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 2026 yılının ilk altı ayında ihracatını yüzde 4 artırarak 472 milyon dolardan 489 milyon dolara yükseltti.

ETİB Başkanı Selim Jimi, küresel ekonomideki belirsizlikler, artan maliyetler ve uluslararası ticaretteki dalgalanmalara rağmen sektörün güçlü performansını sürdürdüğünü belirtti. Jimi, elde edilen artışın sektörün rekabet gücünü ve ihracat pazarlarındaki konumunu koruduğunu ifade etti.

Sigara ihracatı ilk sırada

Jimi, yılın ilk yarısında mamul sigara ihracatının 501 milyon dolar, yaprak tütün ihracatının 336 milyon dolar, nargilelik tütün ihracatının ise 105 milyon dolar olduğunu aktardı.

Birliğin en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise ABD, Irak, Suriye, İran ve Rusya Federasyonu oldu.

Yerli tütün üretimi yatırımları artırıyor

Türkiye'de üretilen sigaralarda yerli tütün kullanım oranının artırılmasına yönelik düzenlemenin sektöre yeni fırsatlar sunduğunu belirten Jimi, bu gelişmenin üretim altyapısına yönelik yatırımları hızlandırdığını söyledi.

Virginia ve Burley tipi tütün üretimine yönelik çalışmalar sayesinde yabancı tip tütün üretiminin 30 bin tona, toplam tütün üretiminin ise 100 bin tonun üzerine çıktığını kaydeden Jimi, bunun hem iç piyasadaki talebin yerli üretimle karşılanmasına hem de ürün çeşitliliğinin artmasına katkı sağladığını ifade etti.

Hedef katma değerli üretim ve genç üreticiler

Önümüzdeki dönemde ürün kalitesini yükseltmeyi, katma değeri yüksek ürünlerin ihracattaki payını artırmayı ve genç üreticileri sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla sektöre kazandırmayı hedeflediklerini belirten Jimi, sürdürülebilirlik projelerine de devam ettiklerini söyledi.