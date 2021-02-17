Tütün kırsal kalkınma desteği kapsamına alındı

ANKARA

21 Kasım 2020 tarihli Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı. Önceki tebliğ, tütün hariç olmak üzere bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünleri üretiminin desteklenmesini öngörüyordu. Yeni tebliğde ‘tütün’ ibaresi çıkarılarak, tütün üretimine ilişkin yatırımların da desteklenmesinin önü açıldı.



Yönetmeliğin eski halinde yapı ruhsatı almış yatırım tesislerinin desteklerden yararlanamayacağı hükme bağlanmışken, yapılan değişiklikle bu sınırlama kaldırıldı.



Yatırım yerinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olma şartı kaldırıldı



Tebliğin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyon yatırımlarında, yatırım yerinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olma şartı getiren 8’inci maddesinin 14 ve 15’inci fıkraları yürürlükten kaldırıldı. 13’üncü maddesinde yapılan değişiklikle de 5 yıldan az olmamak üzere kiralanmış mülk üzerine yapılacak yatırımlar da destek kapsamına alındı. Tarımsal amaçlı kooperatifler tarafından yapılacak yatırımlarda ise kira süresi şartı aranmayacak.



Makine alımında TSE ve CE şartı da kaldırıldı



Tebliğde yapılan önemli bir değişiklik ise makine yatırımlarında, TSE, TSEK, CE ve deney belgelerinin destekten yararlanmanın ön şartı olmasını öngören 17’nci maddenin 13’üncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.



Yürürlükten kaldırılan 13’üncü fıkra şöyle:



“Makine, ekipman ve malzeme alımlarında; yerli imalat makine, ekipman ve malzemeler için TSE veya TSEK belgesi, ithal makine, ekipman ve malzemeler için CE belgesi ile birlikte menşe belgesi ve nihai raporda tarımsal mekanizasyon araçlarının kredili satışına esas olmak üzere yapılacak deney ve denetimlerle ilgili mevzuat kapsamında alınacak olan deney raporunun sunulması gereklidir. Sabit süt sağım tesisleri, tam otomatik süt sağım makineleri (sağım robotları) ve sabit güneş enerjisi sistemlerinde işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır. Özel imalat kapsamında yer alan ve bu fıkrada istenen belgelere sahip olmayan makine, ekipman ve malzeme alımları uygun giderler kapsamında değerlendirilmez”



Ayrıca, destek talebinin reddini düzenleyen hükümlerden, “son üç yıllık bilançonun ikisinde vergi öncesi zarar görünmesi” kısmı çıkarıldı. Buna göre tamamlama yatırımları hariç olmak üzere, diğer yatırımlarda son üç yılın ikisinde vergi öncesi zarar edilmiş olması, başvurunun reddini gerektirmeyecek.