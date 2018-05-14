'Tütün Tarımı' projesi ile köylüler ihracatçı oldu

14 Mayıs 2018

2000’li yılların başında destekleme alımlarının sonlandırılmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ciddi seviyede azalan tütün üretimini ve buna bağlı olarak bölgenin refah seviyesini yeniden artırmanın yanı sıra iyi tarım uygulamalarını bölgede daha da yaygınlaştırarak kaliteli tütün üretimini teşvik etmek amacıyla başlatılan “Tütün Tarımı ve Kalkınma Projesi”, 9’uncu yılında bölgede katma değer yaratmaya devam ediyor.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla projenin geldiği noktayı değerlendiren Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Hayal Güneyman, Türkiye’ye yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat geliri sağlayan ve 64 bini aşkın çiftçinin geçim kaynağını oluşturan tütünün temel bir tarım ürünü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye, oryantal tütün üretimi ve ihracatında dünya lideri konumundadır. Philip Morris/Sabancı olarak bu liderliği pekiştirecek projeleri hayata geçiriyoruz. 9’uncu yılına girdiğimiz “Tütün Tarımı ve Kalkınma Projesi” aracılığıyla binlerce çiftçinin hayatına dokunduk. Adıyaman’da 140, Hatay’da 32 olmak üzere 172 köyümüz ihracatçı oldu. 4 bin çiftçiden tütün alımının yanı sıra bölgedeki tütün üretimine ilişkin yaptığımız faaliyetler için yaklaşık 4,5 milyon dolar yatırım yaptık. 2010-2015 dönemi boyunca yaptığımız tütün alımlarıyla bölge ekonomisine yaklaşık 235 milyon TL’lik katkı sağladık. Önümüzdeki dönemde bu katkının daha da artacağına inancımız tam.”



Ülke ekonomisine katkıya devam

Proje sayesinde özellikle gençlerin göçünün engellendiğine dikkat çeken Güneyman, şöyle devam etti: “Projenin ekonomik ve toplumsal etkilerini ölçen Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) analizi, projeyle birlikte bölgede tütün üretimi, hane geliri ve istihdamın arttığını, genelde göçün azaldığını ama özellikle gençlerin göçünün önlendiğini ortaya koydu. Bu faydanın yanı sıra, proje kapsamında çiftçilerimize doğru ve zamanında gübre kullanımı, zararlılarla mücadele, ilaçlama, sera altında tütün kurutma, tütün dizim makinesi kullanımı ve tütün dikiminin makineyle yapılması konusunda hem teknik destek hem eğitim desteği verdik. BETAM analizi, iyi tarım uygulamalarımızın da üreticiler tarafından benimsendiğini tespit etti. Philip Morris/Sabancı olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya ve çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz.”