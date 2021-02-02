TZD Başkanı Demirtaş'tan tarım sektörü için "yardım paketi" talebi

Mazot ve gübre desteklerinin, fiyat artışları karşısında yetersiz kaldığını ve tarımsal girdilerin fiyatlarındaki artışın genel enflasyonun üzerinde seyrettiğini söyleyen Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, gübre sorununun yanı sıra çiftçilerin COVID-19'dan da olumsuz etkilendiğini belirtti.

"Gıda enflasyonunun genel enflasyon düzeyinin üzerine çıkması nedeniyle sıfır gümrüklü tarım ürünleri ithalatına hız verilmesi, üreticinin ithal ürünlerle rekabet edebilme imkanını ortadan kaldırıyor" diyen Demirtaş, "Bu yolla fiyat indirimi sağlamak ancak geçici bir süre yararlı olurken iç üretimi tahrip ederek sorunu kalıcı olarak büyütüyor. Yerli üretimin rekabet şansını kaybetmesiyle başlangıçta ucuz fiyatlarla piyasaya giren yabancı tarım ürünleri tedarikçileri, fiyatları istedikleri gibi artırıyor. Bu olgu, şu günlerde gübre ve yem fiyatlarından ayçiçek yağı fiyatlarına kadar hemen tüm tarımsal girdi ve ürün fiyatlarını etkiler hale gelmiş bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"Kuraklık ve yağışlar üretimi olumsuz etkiliyor"

Demirtaş, Türkiye'nin küresel ısınmaya bağlı iklim değişimlerinden de olumsuz yönde etkilendiğine dikkati çekerek buğday, arpa ve diğer hububat ürünlerinin yeterli yağış olmadığı için gelişim gösteremediğini, ocak sonunda başlayan yağışların ise aşırı olmaları durumunda bitkinin gelişim sürecine zarar verdiğini belirtti. Olumsuzluklar nedeniyle çiftçilerin borçlarını ödemekte zorlandığına işaret eden Demirtaş, çiftçi borçlarına acil bir çözüm bulunmasını istedi. COVID-19'a yönelik destek paketlerinden çiftçilerin yararlanamadığını belirten Demirtaş, "Çiftçinin sesine kulak verilmeli ve ekonomiye destek paketlerinde bugüne kadar görmezden gelinen tarım sektörü için acil bir 'yardım paketi' hazırlanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.