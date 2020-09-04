TZOB Başkanı Bayraktar: Pamukta prim desteği artırılsın

04 Eylül 2020

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pamukta kendi kendine yeten üretime ulaşabilmek için üreticilerin teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "2017'den itibaren kilogramda 80 kuruşa çıkarılan prim desteği 1 lira 50 kuruşa yükseltilmelidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, pamuğun, yüksek katma değer sağlayan bir tarım ürünü, tekstil ve konfeksiyon sektörü için temel girdi niteliğinde olması, doğrudan veya dolaylı şekilde milyonlarca insana istihdam sağlaması nedeniyle stratejik bir önem arz ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin, pamuk ekim alanında dünyada 11'nci sırada olmasına rağmen, verimde dünya ikincisi olduğuna dikkati çeken Bayraktar, ülkede hektara 1944 kilogram olan pamuk veriminin, 790 kilogram olan dünya ortalamasının oldukça üzerinde olduğunun altını çizdi.

Bayraktar, pamukta ekim alanlarındaki değişimin, çiftçinin kazancıyla, yani ürün maliyetleri, fiyat ve desteklerle doğrudan ilişkili olduğuna işaret ederek, "Ülkemizde, 2000'de 6 milyon 541 bin dekar olan ekim alanı son 20 yılda hızla daralarak, 2019'da yüzde 27 azalmayla 4 milyon 778 bin dekara kadar gerilemiştir. Bu dönemde üretim ise 2 milyon 260 bin tondan 2 milyon 200 bin tona düşmüştür. Ekim alanlarında yaşanan yüzde 27 oranında düşüşe rağmen üretimdeki azalışın çok az olmasının sebebi, verim artışından kaynaklanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de, pamuk üretiminin tüketimi karşılama oranının yüzde 60'da kaldığını belirten Bayraktar, üretimdeki bu açığın ithalatla karşılandığını ifade etti.

"Üreticiye verilen desteklerin artırılması önem arz etmektedir"

Bayraktar, pamuk üreticilerinin fiyat konusundaki belirsizlik nedeniyle tedirginlik yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gübre, elektrik, ilaç gibi yüksek girdi fiyatları üreticinin maliyetlerini enflasyonun çok üzerinde artırmış, çiftçi borçlanarak ekim yapmak zorunda kalmıştır. Bu nedenle üreticiye verilen desteklerin artırılması önem arz etmektedir. Pamukta kendi kendine yeten üretime ulaşabilmemiz için üreticilerimiz teşvik edilmelidir. 2017'den itibaren kilogramda 80 kuruşa çıkarılan prim desteği 1 lira 50 kuruşa yükseltilmelidir. Primde dekar başına 500 kilogramlık verim üst sınırı uygulaması kaldırılmalıdır. Özellikle gübre, ilaç, elektrik gibi girdi fiyatları ve sulama ücretleri makul düzeylere çekilmelidir. Pamuk üreticimiz korunmalı, pamuk, Gümrük Birliğinde tarım ürünleri kapsamına alınmalı, gümrük vergileri tekrar konulmalıdır. Ziraat odalarımızdan aldığımız bilgiye göre pamuk maliyeti illere göre değişmekle birlikte beklenti, kilogram fiyatının en az 5 lira olması yönündedir."

Kaynak: AA