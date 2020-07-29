TZOB'dan çiftçilere "anız" uyarısı

29 Temmuz 2020

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, anız yakmanın tarım alanlarına zarar veren, çağ dışı bir uygulama olduğunu belirterek "Anız yakmak toprağın verimini yakmaktır. Çiftçilerimiz, gelecek yıl alacağı verimi ve toprakta yaşayan canları düşünmeli anız ateşinden uzak durmalıdır." dedi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, çiftçilerin tarlalarını hızlı bir şekilde ikinci ürüne hazırlamak ve toprağı daha kolay işlemek amacıyla anız yaktıklarını ifade etti.

Anız yakmanın, doğal kaynakları yok etmek olduğunun altını çizen Bayraktar, anız yangınlarının doğal ve tarımsal ekosistemin tahrip olmasına, topraktaki organik madde miktarının ve toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına, su ve toprak erozyonunun artmasına, omurgalı ve omurgasız canlıların yok olmasına neden olduğuna işaret etti.

Bayraktar, anız yakmanın, toprağın veriminin azalmasına neden olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Anız yakan çiftçimiz, daha fazla gübre atmak zorunda kalmaktadır. Toprağa kazandırılmayan anız, daha fazla gübre kullanılmasına dolayısıyla maliyetin artmasına neden olmaktadır. Anız ateşinden uzak duran çiftçilerimiz hem gübreden tasarruf etmekte hem de daha fazla verim almaktadır. Anız yakmak tarım alanlarına zarar veren çağ dışı bir uygulamadır. Anız yakmak, toprağın verimini yakmaktır. Çiftçilerimiz, gelecek yıl alacağı verimi ve toprakta yaşayan canları düşünmeli anız ateşinden uzak durmalıdır."

Kaynak: AA