TZOB’dan TMO’ya kuru soğana müdahale çağrısı

Tarımsal üretime ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alım yaparak kuru soğana müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Kuru soğan üreticilerinin de bu dönem ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çeken Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Odalarımızla yapılan görüşmelerde, kuru soğan üreticilerimizin piyasadaki belirsizlik ve düşük fiyat nedeniyle mağdur oldukları, piyasada tüccarın yeterli alım yapmaması nedeniyle pazarlama sorunları yaşadıkları, bazı bölgelerde ise alıcı bile bulunmadığı belirtiliyor. Planlı üretim yapılmaması ve bu yıl yaşanan rekoltedeki artış, geçen yılki ihracattaki kapanmayla yaşanan pazar kaybı, çiftçilerimizin kuru soğanının elinde kalmasına sebep oldu. Acil bir şekilde geçen yıl olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisi alım yaparak kuru soğana müdahale etmelidir. Belediyeler ve kamu kurumları alım konusunda harekete geçmelidir."

“Tarımsal destekler vakit kaybedilmeden ödenmeli”

Ülke genelinde yaşanan kuraklığın, gübre ve girdi fiyatları artışının tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bayraktar, 2020-2021 sezonunda, Marmara bölgesi hariç tüm bölgelerde yağışların azalması nedeniyle, önemli bir kuraklık yaşandığını belirtti.

İl bazında Türkiye’nin 3’te 2’sinin kuraklıktan etkilendiğine işaret eden Bayraktar, “Yağışlarda görülen anormal düşüşler, rekolte tahminlerinde de ciddi sapmalara neden oldu. Tarımsal üretimin devamlılığı için, kuraklık başta olmak üzere, tarım desteklerinin vakit kaybedilmeden ödenmesi sağlanmalıdır. Bu desteğe, üreticilerimizin her zamankinden daha fazla ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, hububat ve baklagillerin, kuraklıktan en fazla etkilenen ürünler olduğunu belirterek, hububat üretiminde yüzde 20, mercimek üretiminde ise yüzde 50’ye yakın kayıp beklendiğini bildirdi.

Üreticilerin tarlada bırakmak zorunda kaldığı ürünlerin yaklaşık 5 katı fiyata tüketiciye satıldığını belirten Bayraktar, "Aybaşında yaptığımız fiyat araştırmasında üreticide 57 kuruş olan soğanın 2,5 liraya, 1 lira olan limonun 5,5 liraya tüketiciye satıldığını tespit ettik. Bu sistemde hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz mağdur oluyor." ifadesini kullandı.

"Limonlar dalında bekliyor"

Limonda ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: "Oda Başkanlarımızla yapılan toplantılarda, limonda bugünlere gelinmesinde yaşanan pazar kaybının da etkili olduğu belirtiliyor. Pazara dayanıklı ve ihracatta tercih edilen enterdonat çeşidi limonun kilo fiyatı ortalama 1,75 liraya, mayer çeşidi limon ise ortalama 50 kuruşa düştü. Ürün alıcının bulunmaması sebebiyle pazarlanamıyor. Limonlar dalında bekliyor. Bazı bölgelerde ise limon ağaçları sökülmeye başlandı. İhracatın hız kazanması için destek verilmelidir. Çiftçilerimizin limonu direk olarak hal, pazar ve marketlere satışını sağlayabilmesi için acil olarak çalışma yapılmalıdır."