UBK Başkanı Abdullah Özdemir: Bakliyatta stok sıkıntısı yok

30 Eylül 2020

Koruması kolay, sağlıklı ve ucuz olduğu için pandemi sürecinde bakliyata olan talebin attığına dikkat çeken Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, bakliyatta stok sıkıntısı bulunmadığını vurguladı.

Besin, lif ve protein değerleri yüksek olan bakliyatta tüketimin pandemi sürecinde attığını belirten Özdemir, "Koruması kolay, sağlıklı ve ucuz olduğu için pandemi sürecinde bakliyata doğal olarak talep arttı. Bu sürecin geçmesiyle beraber talebin devam etmesini istiyoruz." dedi.

Özdemir, ürünlerde tedarik sıkıntısı olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Bütün marketlerde istenilen bakliyat ürünü bulunabiliyor. Raflarda hiçbir eksiklik yok. Türkiye genelinin bazı yerlerinde yaşanan ürün bulamama sıkıntısı kalmadı. Türkiye'deki ve Mersin'deki üreticiler olarak sürecin altından çok rahat ve güzel bir şekilde kalktık. Şu anda stoklarımız çok iyi durumda çünkü hasat dönemindeyiz.''

Kırmızı mercimekte hasadın haziran, nohutta temmuz ve kuru fasulyede de ağustos aylarında başlanıldığını belirten Özdemir, yeni ürünlerin pandemi sürecinde sektörü daha da güçlendirdiğini kaydetti.

Bakliyatta iç tüketimin yanı sıra ihracat da arttı

İç tüketimdeki talep artışının yanı sıra artan ihracat talebine de yetiştiklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti: "Bakliyat ihracatımız, yılın ilk 8 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 356 bin ton oldu. Değer bazında ise aynı dönemde yüzde 52 artış var. Bu da 252 milyon dolar yapıyor. Pandemi sürecinde biz iç tüketimimizi fazlasıyla karşıladığımız gibi ihracatımızı da artırmışız. Bu da güzel bir gelişme."

Kaynak: AA