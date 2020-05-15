Ulusal Çay Konseyi fiyat kararını açıkladı

15 Mayıs 2020

Necati TUZCU

Ulusal Çay Konseyi Mayıs ayı toplantısı; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ERDOĞAN Başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Dr. Turgay TURNA Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU, Erdal SARAL, Av. Dilaver DEMİR, Resul OKUMUŞ, Mustafa DEMİRCİ, Sadık YILDIZBAYRAK ve Genel Sekreter Oğuzhan CİVELKEKOĞLU’ nun katılımı ile telekonferans yöntemiyle gerçekleşti.

"Desteklemelerin artması bölge refahına katkı sağlayacaktır"

Sezon öncesi sektör sorunlarının değerlendirildiği Yönetim Kurulu Toplantısında, açıklanan 2020 yaş çay zammının mevcut durumda yeterli olduğu ifade edilirken, müstahsilin refahını daha iyileştirmesi adına yaş çay destekleme oranının arttırılması için çalışma yapılmasına bunun yanında bölgede yaşanan işçi sorunun önüne geçilebilmesi için çayda makineleşmenin desteklenmesinin tekrar Bakanlığa iletilmesi için çalışmaların yapılmasına karar verildi. Ayrıca çay sektörünün tüm bileşenlerinin faydalanabileceği düşük faizli veya hibe sistemde bir kredi çalışması için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.

"2020 yaş çay fiyatının altına inilmemesi gerekir"

2020 yaş çay sezonunda; çayın toplanması, satılması ve işlenmesi sırasında pandemi nedeni ile yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için Rize Ticaret Borsası ile beraber pandemi kurallarına uyulmasının sağlanması buna bağlı olarak yapılacak çalışmalara fiili olarak destek verilmesine karar verilmiştir. Borsada planlanan, il Milletvekilleri ve özel sektör temsilcileri ile yapılacak toplantıya en az bir üyenin katılmasına, açıklanan yaş çay taban fiyatından yaş çay alımının desteklenmesine karar verilmiştir.