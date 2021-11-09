Un üreticileri, Antalya’da toplanıyor

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), sektör temsilcileri ve paydaşlarını yabancı konukların da katılımıyla 11-14 Kasım tarihleri arasında Antalya’da bir araya getiriyor.

Yerli ve yabancı 1.000 delegeyi ağırlayacak ortak kongre, bu yıl "İklim Değişikliği ve Küresel Salgın" temasıyla gerçekleştirilecek. Kongrede, aynı zamanda 50 sergi alanı da bulunacak.

Kongrede, buğday ve un piyasaları, tarımda sürdürülebilirlik dinamikleri gibi pek çok konu, uzman isimlerin panelistliğinde masaya yatırılacak.

Yıl sonu un ihracatı hedefi, 3,3 milyon ton

TUSAF Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, geçen yıl 3 milyon ton un ihracatıyla 1,1 milyar dolar gelir sağladıklarını, Türkiye'yi 7 yıldır dünya un ihracatı şampiyonu yaptıklarını bildirdi. Ulusoy, 18 milyar TL büyüklüğe sahip un sanayi sektörünün, şu anda 163 ülkeye ihracat yaptığını kaydederek, "Un sanayisi, 11,6 milyon tonluk dünya un ticaretinin yüzde 30'unu gerçekleştiriyor. Dünyaya satılan her 3 kilogram unun 1 kilogramını Türkiye satıyor. Dünyanın ihracat şampiyonu un sanayicilerimiz, 2020'de 3 milyon ton ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin kasasına 1,1 milyar dolar girmesini sağladı. Bu yıl hedefimiz 3,3 milyon ton un ihraç ederek, yeni bir başarıya daha imza atmak." diye konuştu.

“Tüketimde yerli buğdayın payını maksimuma çıkarmalıyız”

TUSAF olarak çalışmalarını daha yakından anlatmak, dünyanın dört bir yanından konuklarla birlikte sektörü değerlendirmek adına bu kongreyi düzenlediklerini anlatan Ulusoy, şunları kaydetti: "Etkinlikte, un üreten ve un ticareti yapan Türk firmaları, Avrupa, ABD, Karadeniz, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri un ithalatçıları ve hububat ihracatçılarının yanı sıra un üretim makinaları alanında önemli firmaların, tedarikçilerin, mühendislik şirketlerinin, bankaların, borsaların, tüccarların ve diğer pek çok firma da katılım gösterecek. Türkiye, buğday arz ve talebinde dengeli bir ülke. İthalatının, mamul ihracatının hammaddesi olarak kullanılıyor. Toplam tüketimimizde yerli buğdayımızın payını maksimum düzeye çıkarmalıyız."