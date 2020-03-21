Üreticilerden "kredi borçlarına yapılandırma" talebi

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üretimin aksamaması için üreticilerin kredi borçlarının ötelenerek yapılandırılması gerektiğini belirterek, "Yeni ekim yapacak üreticilere bu dönem için özellikle mazot ve elektrik gibi girdi maliyetlerinde destek sağlanmalı." dedi.

Demirtaş, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerde üreticilere de yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Gıda arzında yaşanacak en ufak bir aksamanın piyasayı çok kötü etkileyeceğini ifade eden Demirtaş, tarım sektöründe üreticiye ve tüketiciye rahat nefes aldıracak tedbirlere ihtiyaç olduğunu bildirdi. Demirtaş, şöyle konuştu:

"Borcu olan ve ekim yapacak üreticilerimiz, icra takibine düşen çiftçilerimiz var. Bu süreçte üretimin aksamaması için üreticilerimizin kredi borçları ötelenerek yapılandırılmalı. Birçok alanda ekim zamanı. Yeni ekim yapacak üreticilere bu dönem için özellikle mazot ve elektrik gibi girdi maliyetlerinde destek sağlanmalı."

Dün itibarıyla ödemeleri başlayan tarımsal desteklerin çiftçileri bir nebze rahatlatacağını vurgulayan Demirtaş, 2020 yılı tarım desteklerinin ödeme tarihlerinin de öne çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Özellikle küçük işletmeler desteklenmeli"

Demirtaş, bu dönemde özellikle küçük işletmelerin korunması gerektiğine dikkati çekerek, bu işletmelerin üretimi sürdürmesinin ve kente göç etmemesinin önem taşıdığını ifade etti.

Dünyaya yayılan Kovid-19 salgınıyla oluşan küresel krizin fırsata çevrilebileceğini belirten Demirtaş, "Çiftçilerimize yeterli destek verilirse üretimimiz artar. Bu süreçte gıda ürünlerinde sıkıntı yaşayan ülkelere birkaç ay sonra ihracatımızı artırabiliriz. Bu şekilde açılan yeni pazarlarla tarım sektörümüz daha da gelişir." diye konuştu.

Üretim planlaması yapılmasının özellikle bu tür zamanlarda çok önemli olduğuna işaret eden Demirtaş, yaklaşık 2 milyon kayıtlı üreticinin 82 milyon için üretim yaptığını dile getirdi.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya da Kovid-19 salgınının tüm sektörleri etkilediğini söyledi.

Kendi sektörlerinin de gelişmelerden etkilendiğini belirten Özkaya, "Su ürünleri sektörü de bu döneme özel bir destek açıklaması bekliyor." dedi.