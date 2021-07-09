Üreticilere 420,5 milyon liralık destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yönelik toplam 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, üreticilere hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 57 milyon 892 bin 611 TL, çay budama tazminatı kapsamında 302 milyon 215 bin 668 TL, çay budama masrafı kapsamında 4 milyon 353 bin 78 TL ödeneceğini açıkladı.

Pakdemirli, bitki karantinası desteği kapsamında 600 işletmeye 24 milyon 251 bin TL, Ar-Ge desteği kapsamında 48 projeye 8 milyon 26 bin TL verilirken, hayvan genetik kaynakların koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu.