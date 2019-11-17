Üreticilerin çocuklarından Marmarabirlik’e ziyaret
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa’nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte İznik Kadir Koyutürk İlkokulu öğrenci ve velileri Başköy tesislerini gezerek zeytinin üretim aşamaları hakkında bilgiler aldı.
BURSA (DÜNYA) - 65 yıllık geçmişi ve 32 bin ortağı ile Türkiye ekonomisine değer katan Marmarabirlik, üretici ortaklarının çocuklarına kapılarını açtı. İznik ilçesinin Kadir Koyutürk İlkokulu öğrencileri Marmarabirlik’i ziyaret etti. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlikte minik öğrenciler zeytin ve zeytinyağın üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı buldu.
Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa, “Kooperatifler üreticilerin sermayelerini birleştirerek oluşturdukları güç birliğidir. Kooperatifler ekonominin yapı taşlarıdır. Değerli çocuklar ilerde sizlerde büyükleriniz gibi kooperatifçiliğe önem verin, sahip çıkın. Çünkü kooperatifçilik sizin geleceğinizdir” dedi.