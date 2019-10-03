'Ürettikçe zarar ediyoruz'

03 Ekim 2019

Şirin ÇAVUŞ / Mersin

Bir süt ineğinin günlük beslenme maliyetinin en az 25 lirayı bulduğunu, 1 litre süt bedeli ile yalnızca 1 kilogram kesif yem alınabildiğini söyleyen Mersin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş, “1 litre süt ile 1.5 kilogram kesif yem alınabilmeli, yüksek fiyata süt satmak gibi bir düşüncemiz yok sadece üretim maliyetlerinin düşmesini istiyoruz” dedi.

Son bir yıldır artan yem fiyatları karşısında hayvan yetiştiricilerinin zorluklar yaşadığını söyleyen Demirbaş, “Özellikle erkek besi danasına sahip olan ve erkek hayvanlarını satamayan sütçü işletmeler çaresizlik içerisinde. Besiciler de artan maliyetler karşısında ellerinde bulunan danaları kesme yoluna gidiyor ve yeni dana alımına da pek sıcak bakmıyor” diye konuştu.

Besici yerli erkek dana almıyor

Siyah-Alaca besi danalarının daha geç kesime gelmesiyle bazı besicilerinin ithal besi danası almaya başladığını aktaran Demirbaş, sütçü işletmelerin çıkmaza girdiğini, besi hayvancılığı yapan yetiştiriciler ile süt üreticilerinin birbirlerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Yem fiyatlarındaki artış ile beraber elektrik, su, bakıcı hizmeti ve veterinerlik hizmetleri gibi giderler de hesapladığında, üreticinin ürettikçe zararı çoğalan bir durumla karşı karşıya olduğunu belirten Demirbaş, “Süt sağdığı ineğin günlük ihtiyacını karşılayamayan damızlıkçı işletmeler, ellerinde bulunan yoz hayvanları satmaya çalışıyor. Bu hayvanları satamayan yetiştiricilerin ise hayvanlarını kesime göndermekten başka çareleri kalmıyor” ifadesini kullandı.

“Yetkililerden acil hamle bekliyoruz”

Ellerinde bulunan danaları satamayan yetiştiricilerin sayısında ciddi oranda artış olduğunu ifade eden Demirbaş, sadece annelerin değil yavrularında kesime gitmeye başlayacağını, bir an önce ithal besi danasından vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi. Alınacak tedbirlerin başında balıkçılık sektöründe olduğu gibi motorin fiyatlarının indirilmesinin gerektiğini söyleyen Demirbaş, “İndirimli motorin kullanımı ile yem hammaddelerinin üretim maliyeti düşecek, tarım ve hayvancılık rahat bir nefes alacak. Ayrıca tüketicilerimiz et, süt, süt ürünleri, meyve ve sebze gibi ürünlere ucuza ulaşacak. Yetkililerden acil hamle bekliyoruz” şeklinde konuştu.