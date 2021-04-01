US-KA Mimarlık, bu yıl 2.5 milyon m2 sera kuracak

Tarım ve gıda sektöründeki gelişmelere bağlı olarak son beş yılda özellikle örtü altı tarımdaki modernizasyonun artış gösterdiğini aktaran US-KA Mimarlık Mühendislik Hizmetleri Sera Konstrüksiyon Sistemleri Genel Müdürü Ufuk Salih Uslu, buna bağlı verimlilik artışı sağlama nedeniyle geleneksel sera konstrüksiyon sistemleri yerine teknolojik donanımlı ısıtma, soğutma ve gübreleme alanlarında da bilgisayar kontrollü sistemlerin kurulumunun arttığını belirtti.

Sağlıklı tarım ve sağlıklı dünya için üzerlerine düşenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ileten Uslu, bu çerçevede hızla gelişmekte olan teknoloji ve bilişim sistemlerinin kendilerine ışık olduğunu söyledi.

“Pazar payımız yüzde 30’a ulaştı”

Bölgede son beş yılda, modern teknik ve teknolojilerle üretilen sera tesislerindeki paylarının yaklaşık yüzde 30’a ulaştığını bildiren Uslu, şöyle devam etti: ‘’Kaliteli hizmet anlayışımızla bu payı muhafaza etmek istiyoruz. Bu yıl hedefimiz 2.5 milyon metrekare sera kurulumu gerçekleştirmek. Geçen yılın hammadde fiyatlarını kıyasladığımızda ise yüzde 100’e yakın artış olmasına rağmen, yılın ilk çeyreğinde bölgedeki yatırım ivmesini düşürdü. Fakat firma olarak, kalite standartlarına sadık ürün politikamız ve hızlı hizmet sunumumuzla, sera kurulumlarında yükselen ivmemiz düşürmedik.’’

7 bin m2 kapalı alanda üretim yapıyor

Üretim tesislerinin Finike ilçesinde, idari yönetim bürosunun da Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunduğunu belirtti Uslu, "Türkiye’nin önde gelen sera fabrikalarından birisi konumundayız. 23 yıllık tecrübemiz ile tamamı mühendis kadrosundan oluşan ofis çalışanlarımızla, 7 bin metrekare kapalı alanda yüksek teknoloji makineleri ve techizatları ile donatılmış kalifiye personellerimizle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörün büyümesi ve gelişmesine paralel olarak, pazardan gelen yoğun taleplerle mevcut durumu ile yetinmeyip, her zaman gelişme felsefesi doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.

Seralar teknolojik olmaya başladı

Örtü altı tarımda daha fonksiyonel teknolojik donanımlı ısıtma, soğutma ve gübreleme alanlarında da bilgisayar kontrollü sistemlerin ortaya çıktığını aktaran Ufuk Salih Uslu, "Topraklı ve topraksız kültür üretimli sebze ve meyve seraları ile tam donanımlı mekanizasyon ve otomasyonlu fide tesisleri için hem ekonomik hem modern hem de uzun ömürlü seralara sistemleriyle hizmet veriyoruz” dedi.