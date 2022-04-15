USK Başkanı Çallı: Tereyağı stokunun ihraç edilmesi şart

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Harun Çallı, tereyağında uygulanacak ihracat kısıtlamasının sektöre zarar vereceğine işaret ederek uygulamadan geri dönülmesini istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın almış olduğu kararla 18 Nisan’dan itibaren uygulamaya alınacak olan tereyağı ihraç kısıtlamasının sektöre vereceği zararlara işaret eden Çallı, “Şu anda süt sanayicilerimizin stoklarında yurtiçinde pazarlayabileceğinden daha fazla tereyağı var. Toplam stok miktarımız iç pazar talebinin çok üzerinde. Dolayısıyla stoklarımızdaki tereyağının ihraç edilmesi gerekiyor. Tereyağında ihracat hem iç pazarımızdaki arz-talep dengesi hem de dolaylı olarak diğer süt ürünlerinde ortaya çıkabilecek yukarı yönlü fiyat hareketlerinin yaşanmaması bakımından oldukça önemli. İhtiyaçtan fazla stokta bekleyen tereyağı gibi emtia niteliğindeki ürünlerin iç pazar dengesini bozma potansiyeli oldukça yüksek. Üstelik şu anda yakalamış olduğumuz fiyat avantajıyla sanayicilerimiz stoklarını çok hızlı bir şekilde ihraç edebilecek durumdalar.” dedi.

Kısıtlamanın etkileri diğer süt ürünlerine de sirayet edebilir

Tereyağında uygulanacak olan kısıtlamanın diğer süt ürünleri ihracatını da etkileyeceğini kaydeden Çallı, “Ülkemizden tereyağı alımı yapan ülkeler aynı zamanda süttozu ve peynir gibi ürünlerde sektörümüzün müşterisi konumundalar. Yapılan kontratlar ve ödemelere rağmen tereyağı sevkiyatının yapılamaması karşı tarafta diğer ürünlerin ihracatının da yasaklanacağı düşüncesini oluşturur. Bu durumda ihracatçılarımız talep iptalleri ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. Hatta ihracat pazarının tamamen kaybedilmesine sebep olabilir. Dolayısıyla uygulamanın tüm boyutlarıyla ele alınması gerekir.” ifadelerini kullandı.