USK: Yem fiyatlarındaki artışın önüne geçilmeli

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Muhittin Özder, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kaliteli süt üretiminde en büyük sorunun yem fiyatlarındaki artış olduğunu vurgulayarak, "Üreticilerimizin bu konudaki beklentisi süte zam yapılmasından ziyade yem fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesidir" ifadesini kullandı.

Özder, kaliteli süt üretilmesi halinde uluslararası pazarda daha güçlü olacaklarını belirterek, "İhracat konusunda coğrafi olarak oldukça avantajlı bir konumda yer almaktayız. Çiğ sütte yeterli kaliteyi yakalarsak uluslararası pazarda çok daha etkili bir aktör oluruz" dedi.

"En büyük sorun yem fiyatlarındaki artış"

Konseyin, çiğ süt kalitesinin artırılması konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Özder, daha kaliteli süt üreten üreticinin daha fazla kazanabilmesi ve kaliteli süt üretiminin teşvik edilmesi adına yeni bir model üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bu konudaki en büyük sorunun yem fiyatlarındaki artış olduğunun altını çizen Özder, "Hem yem ham maddelerinin uluslararası fiyatlarındaki artış hem de döviz kurundaki yükseliş, içerde yem fiyatlarına artış olarak yansıdı. Bu durum da üreticimize ağır darbe vurmuş durumda. Üreticilerimizin bu konudaki beklentisi süte zam yapılmasından ziyade yem fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesidir. Bu vesileyle bütün paydaşların Dünya Süt Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.