Uygulamalı çiftçi eğitimi AB desteğiyle start aldı

23 Ekim 2020

MEHMET HANİFİ GÜLEL/İZMİR

‘Duvarsız Okul’ olarak tanımlanan "Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi" projesi İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenlenen ilk eğitim ile başladı. İzmir’deki okul açılışına projenin finansal desteğini sağlayan Avrupa Birliği’nin Türkiye Delegasyon Başkanı ve Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, FAO Orta Asya Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu; Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkan Vekili Sürur Kır katıldı.

AB, destekten gururlu Toplantıda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, projenin COVID-19 sürecinden sonra daha büyük önem kazandığına işaret ederek şunları söyledi: "Türkiye, şu anda önemli bir kısmı tarımda çalışan 3,8 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mültecilerin özgüvenli ve dirençli olmalarını desteklemek, istihdam edilebilirliklerini artırarak onlara yeni iş olanakları sağlamak önemli. Bu tür projeler için 10 ilde 10 milyon Euro aktarıldı. AB, Türk hükümetinin istihdam alanındaki etkileyici çabalarına, özellikle de yardım programının öncelikli alanları olan mültecilerin tarımsal istihdamına ve eğitim, sağlık ve korumaya yönelik diğer kritik çalışmalara katkıda bulunmaktan gurur duymaktadır."

"Uygulamalı Çiftçi Okulu" açılışına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut (sol 3), FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu (sol 2), Tarım ve Orman Bakanlığı AB İşleri ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan (sağ 3), İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen (sağ 2), Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkan Vekili Sürur Kır (solda) katıldı. Katılımcılara sepetler içinde ikramda bulunuldu.

Sektöre dinamizm kazandıracak

FAO Orta Asya Alt Bölgeler Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, açılışta yaptığı konuşmada projenin Türkiye'de tarım-gıda sektöründe istihdam olanakları yaratmak amacıyla Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) ile mültecilerin ve savunmasız ev sahibi toplumların dayanıklılığının inşasında önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'ne GKAS'lere ve yerel topluluklara verdiği cömert destek için teşekkür ederek, geçim kaynaklarını iyileştirmenin uzun vadeli bir hedef olduğunu vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan da, kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımına dikkat çekerek, tarım ve gıda sektöründe sürdürülebilirlik için kırsal kalkınmanın önemine değindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkan Vekili Sürur Kır da konuşmasında Türkiye’nin tarım sektöründe global düzeyde büyük bir oyuncu olduğuna dikkat çekerek bu projenin de sektöre büyük bir dinamizm kazandıracağına inandığını söyledi.

17 başlıkta eğitim verilecek

6300 kişinin geçimi sağlanacak

Toplam 17 başlığın olacağı eğitimin müfredatında narenciye üretiminden hayvancılığa, unlu mamullerden fıstık ve domates üreticiliğine kadar bütün dersler tarlalarda bizzat konunun uzmanları tarafından uygulamalı olarak verilecek. Katılımcılara, cinsiyet eşitliği, yeni tarım

teknikleri, akıllı ve iyi tarım uygulamaları gibi konularda eğitimler verilecek. Söz konusu projeler, Türkiye’nin 10 ilinde yerel tarım özellikleri de dikkate alınarak planlandı. Projeyle yarısı Suriyeli ve yarısı Türk olmak üzere toplamda 6.300 kişinin geçimi sağlanacak.

Toplam katılımcı sayısı 2021'de 1500'ü bulacak

Tarım Orman Bakanlığı ile Aile ve Çalışma Bakanlıklarının işbirlikleri ile hayata geçirilen projeye AB, 10 milyon Euro finansman desteği sağladı. Proje kapsamında meslek eğitimleri ve istihdam fuarları gibi aktiviteler düzenlenecek. Projenin en önemli ayaklarından biri de Uygulamalı Çiftçi Okulları (UÇO). Adana, Bursa Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Şanlıurfa ve Van’da toplam 30 okulda ilk etapta 750 katılımcı eğitim görecek. 2021’de 750 öğrencinin daha eğitim alacağı UÇO’da toplam katılımcı sayısı 1500’ü bulacak.