Üzüm üreticisi rotayı değiştirdi: Hasat başladı, ürünler sergilere taşındı

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Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde üzüm hasadıyla birlikte üreticilerin yoğun çalışma dönemi başladı. Turfanda çekirdeksiz Sultaniye üzümlerini toplamaya başlayan üreticiler, yaş üzüm için tüccarların teklif ettiği fiyatları düşük bulunca ürünlerini kurutmak üzere sergilere yönlendirdi.

Bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almakta zorlandıklarını belirten üreticiler, mazot, gübre, zirai ilaç ve işçilik giderlerinin her yıl yükseldiğini ancak üzüm fiyatlarının aynı ölçüde artmadığını dile getirdi. Kuru üzüm fiyatlarının henüz belli olmamasının belirsizliği daha da artırdığını ifade eden üreticiler, içinde bulundukları durumu "Batıyoruz" sözüyle anlattı.

Maliyetler artarken üzüm fiyatları geriliyor

Üreticiler, üzüm yetiştiricilerine sağlanan desteğin yetersiz kaldığını savunarak artan üretim maliyetlerine dikkat çekti. Üreticiler, "Mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetleri artıyor. Ama üzüm fiyatları geriye gidiyor. Biz üzüm üreticileri üvey evlat muamelesi görüyoruz" dedi.

Üreticilerden fiyat çağrısı

Üzümün ve üreticinin hakkını her platformda savunmayı sürdüreceklerini belirten üreticiler, yetkililere ve kamuoyuna seslendi. Ürünlerinin değerinde alıcı bulmasını isteyen üreticiler, kuru üzüm fiyatının da kendilerini mağdur etmeyecek seviyede açıklanmasını talep etti.

Üreticiler, "Biz üzüm üreticileri sadaka değil, emeğimizin hakkını istiyoruz. Unutulmasın ki üretici varsa üzüm var, gelecek var. Bize sahip çıkın, bizler de sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.