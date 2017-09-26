Veteriner aşılama ücretine devlet desteği geliyor

26 Eylül 2017

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba pazar günü Bakanlık il müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, bazı internet sitelerinde, tarım il ve ilçe müdürlüklerinde çalışan veteriner hekimlerin hayvan aşılama karşılığında üreticiden aldığı el emeği ücretinin kaldırılacağına ilişkin haberler yer aldı.

Bu haberler üzerine Bakan Fakıbaba ile görüşen Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, söz konusu haberler üzerine sayısı 25 bine ulaşan veteriner hekimlerin manen yıkıldığını ifade ederek, haberin, alınan ücreti "bıçak parası"na benzeterek mesleki camiayı rencide ettiğini söyledi.

Görüşmelerinin kendisini memnun ettiğini dile getiren Gözet, Bakan Fakıbaba'nın veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenlerinin bu ücretleri ile ilgili bürokratlarına çalışma yapılması, performans değerlendirmesi gerçekleştirilmesi ve çalışanların özlük haklarında iyileştirme yapılması için talimat verdiğini aktardı.

Gözet, bu konuda Bakan Fakıbaba'nın mesleğe önem verdiğini gördüklerini ifade ederek, "Meslektaşlarımız rahat olsun, Sayın Bakanımız bir meslektaşımız olarak bizimle birlikte özlük haklarımızı koruyucu düzenlemeler yapılması konusunda söz verdi." dedi.

"Aşılama ücretleri bıçak parası ile karşılaştırılamaz"

Veteriner hekimlere ödenen aşılama ücretlerinin Bakanlığın ilgili genel müdürlüğü tarafından belirlendiğine dikkati çeken Gözet, bu ücretlerin bıçak parasıyla kıyaslanamayacak kadar küçük olduğunu dile getirdi.

Gözet, örneğin aşılamada veteriner hekimlere ödenen paranın bir koyun için 25 kuruş, büyükbaş hayvan için 75 kuruş olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımız, görüşmelerimiz neticesinde kasım ayından sonra veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenlerinin aşılamadan alacakları ücretin devlet tarafından karşılanması için çalışmalar yürüteceklerinin sözünü verdi. Ayrıca özlük haklarımız içerisinde sağlık hizmetlerinde çalışanların fiili hizmetlerini de konuştuk. Onlarda da mesleki camiamıza sahip çıkacağı konusunda görüş birliğine vardık. Bakanlığın ilgili bürokratları ile birlikte çalışacağız. Bakanlığın bütçesinden ödenecek meslektaşların aşılamadan alacakları para bir performans kriteri tespit edilerek ona göre belirlenecek."

"Hayvancılık Sektörü Kurultayı gerçekleştireceğiz"

Daha sonra Bakanlık ile çeşitli çalışmalar yürüteceklerinin altını çizen Gözet, üretim potansiyeli olan bir ülkenin ithalata bağımlı olmadan üretimini sürdürmesi için Hayvancılık Sektörü Kurultayı gerçekleştireceklerini ve bunu çalıştaylarla destekleyeceklerini bildirdi.

Gözet, hayvan varlığının artırılması için uzun vadeli politikalar gerektiğini dile getirerek, kırsalda yaşayan genç nüfusun özellikle de aile işletmelerinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aile işletmelerinin ölçek sayısı baz alınarak desteklemek suretiyle geliştirilmesi gerektiğini belirten Gözet, böylelikle üreticilerin girdi maliyetlerinin de düşeceğini ve daha çok kazanç ile daha fazla üretime yönlenebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA